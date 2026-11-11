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Пожилая женщина на пешеходном переходе
Пожилая женщина на пешеходном переходе
© Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Главная / Наука
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 16:38

До магазина рукой подать, но не дойти: учёные нашли скрытую проблему городских маршрутов

Обычно городская доступность измеряется в "линейных метрах" и кратчайших путях: если аптека находится в пятистах метрах от дома, она считается доступной. Однако для человека с ограниченной мобильностью или пожилого жителя расстояние — это не просто длина отрезка на карте, а сумма физических усилий. Главным инженерным препятствием здесь становится отсутствие точек опоры, или, говоря проще, скамеек. Без возможности перевести дух даже короткий путь превращается в непреодолимый барьер.

Геометрия усталости

Исследователи из Гейдельбергского университета и центра HeiGIT решили пересмотреть логику городских маршрутов. Они заметили, что стандартные расчеты вводят в заблуждение: наличие скамеек в районе вообще или их обилие вокруг дома не гарантируют, что человек сможет дойти до цели. Важна не общая плотность мебели, а равномерность её распределения вдоль конкретного пути. Если на маршруте длиной в километр есть три скамейки, но все они стоят в начале пути, последние семьсот метров станут для маломобильного гражданина критической зоной.

Для проверки этой гипотезы ученые взяли за основу район Феденхайм в немецком Мангейме. Параметры были жесткими: максимальный путь до объекта — 1000 метров, при этом отрезок без возможности присесть не должен превышать 500 метров. Результаты оказались отрезвляющими. Формально 99,5% пожилых жителей имели скамейку рядом с домом, но если считать реальные маршруты до пяти базовых точек (магазин, аптека, поликлиника, остановка, госуслуги), то до всех них могли добраться лишь 33,5% горожан.

Алгоритм против износа

Чтобы превратить эту проблему в решаемую задачу, авторы разработали два алгоритма маршрутизации. Первый, "строгий", работал по принципу жесткого фильтра: если между двумя скамейками больше 500 метров, путь считается закрытым. В масштабах всего Мангейма такой подход показал, что около 20% пожилых людей в принципе лишены доступа к одной из базовых услуг, так как физически не существует маршрута с таким коротким интервалом отдыха.

Второй метод оказался более гибким и человечным. Он не "перерезает" путь, если интервал превышен, а начисляет "штраф" за каждый лишний метр без отдыха. Это позволяет математически смоделировать реальную физическую нагрузку на организм. В Феденхайме применение этого метода позволило увеличить долю людей, способных добраться до всех необходимых объектов, до 76,2%.

Практический выход из этой ситуации не требует перестройки кварталов или прокладки новых дорог. Решение заключается в точечном, почти хирургическом добавлении скамеек именно в те "разрывы", которые выявил алгоритм. Это превращает хаотичную расстановку уличной мебели в систему жизнеобеспечения, где каждая скамья работает как заправочная станция для человеческих сил.

Интереснее всего то, что подобные данные могут выйти за пределы отчетов градостроителей. Если интегрировать этот расчет в навигационные приложения, маршрут "до аптеки" перестанет быть просто кратчайшей линией. Он станет цепочкой безопасных отрезков, где время в пути будет вторично по сравнению с гарантированным правом на отдых.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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