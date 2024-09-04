"Сосредоточен на позитиве": знакомый Бена Аффлека рассказал о состоянии актёра после развода

Актёр Бен Аффлек чувствует себя хорошо после развода с певицей Дженнифер Лопес. Об этом пишет издание "People" со ссылкой на источник, близкий к знаменитостям.
По словам инсайдера, сейчас актёр доволен тем, что можно посвятить время работе.
"Он там, где хочет быть: рядом со своими детьми и в районе, который любит, чувствует себя хорошо и потихоньку переезжает в новый дом. Он доволен тем, что можно заняться работой, и очень сосредоточен на позитиве", — сообщил источник.
Инсайдер добавил, что Дженнифер Лопес тяжело переживает развод.
"Она так старалась, чтобы всё работало, но для Бена это не имело значения. Она окружена семьёй, друзьями и детьми. Ей всегда удаётся сохранять позитивный настрой. Развод даётся ей тяжело, но она всегда найдёт способ двигаться дальше", — рассказал знакомый пары.
Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес начали встречаться в 2002 году. Однако затем они расстались. Впоследствии их роман возобновился. В 2022-м пара заключила брак. Тем не менее, в мае этого года появились слухи, что в отношениях знаменитостей есть серьёзные проблемы. Через несколько месяцев Дженнифер Лопес подала на развод.
Фото: flickr.com/Elen Nivrae (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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