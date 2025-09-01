Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:54

Почему именно неудачная роль сделала Бена Стиллера по-настоящему счастливым

Бен Стиллер назвал драму "Свежие лошади" своим любимым опытом работы в кино

В начале своей актерской карьеры Бен Стиллер успел поработать на многих проектах, однако особое место в его памяти заняла драма "Свежие лошади". Несмотря на то что фильм не принес ему популярности и в прокате провалился, актер вспоминает этот опыт как один из самых ярких и счастливых моментов в своей жизни. Об этом он рассказал в подкасте The Prof G Pod with Scott Galloway.

Первые шаги в кино

Фильм "Свежие лошади" вышел в 1988 году и стал одним из первых крупных проектов для молодого Стиллера. Картина рассказывала историю студента Мэтта Ларкина, который знакомится с девушкой по имени Джуэл, и это знакомство становится переломным для их судеб. Стиллер сыграл в фильме второстепенную роль — приятеля главного героя, пригласившего того на роковую вечеринку.

Актер признается, что именно атмосфера на съемках сделала проект для него особенным. Работы в картине было немного, но для молодого артиста каждый день в компании коллег и съемочной группы оказался настоящим приключением.

Незабываемые впечатления

"Фильм провалился, но это буквально, по сей день, мой самый любимый опыт работы над фильмом", — сказал актер Бен Стиллер.

По его словам, три месяца в Кентукки превратились в праздник: он проводил время с ровесниками, отдыхал, гулял и наслаждался беззаботной атмосферой. Стиллер называет этот период почти "мечтой", когда работа переплелась с дружбой и молодостью.

Карьера после "Свежих лошадей"

Несмотря на теплые воспоминания, фильм не стал для актера карьерным прорывом. После его выхода Стиллер еще несколько лет оставался на второстепенных ролях и время от времени сталкивался с паузами в работе. По его словам, это были "небольшие перерывы", когда казалось, что карьера может так и не сдвинуться с мертвой точки.

Настоящий успех пришел лишь в 1998 году, спустя десятилетие после "Свежих лошадей". Комедия "Все без ума от Мэри" принесла актеру мировую известность и стала точкой отсчета для его звездного пути в Голливуде.

