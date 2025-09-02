Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Elen Nivrae from Paris, France is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:18

Дженнифер Лопес в ярости: преображение бывшего мужа стало личной обидой

Бен Аффлек в очередной раз оказался в центре внимания поклонников и прессы. На этот раз причиной обсуждений стал его резкий переход к новому стилю. Голливудская звезда, известная своим слегка небрежным образом и неизменной щетиной, неожиданно появился перед публикой чисто выбритым и ухоженным. Такой внешний вид вызвал бурную реакцию не только у фанатов, но и у бывшей супруги — Дженнифер Лопес.

Новый имидж актёра

Журналисты заметили 53-летнего актёра за рулем автомобиля в Лос-Анджелесе. На нем был светлый пиджак и белая рубашка, а лицо выглядело посвежевшим и моложе обычного. Отсутствие привычной бороды сразу бросалось в глаза, а аккуратный образ показался многим непривычным.

По словам источников, Аффлек решил полностью пересмотреть отношение к своему стилю и уходу за собой. Теперь он не только следит за внешностью, но и активно экспериментирует с новыми процедурами.

Радикальные перемены

Источники утверждают, что актер изменился буквально "с головы до ног". Он стал регулярно красить волосы, посещает мастеров маникюра и педикюра, избавился от нежелательных волос с помощью воска. Более того, в его уход вошли специальные валики для волос и регулярные визиты к дерматологу. Всё это направлено на то, чтобы выглядеть моложе и сохранить свежесть кожи.

"Теперь он красит волосы, делает маникюр и педикюр, с ног до головы покрывается воском", — сообщил источник inTouch Weekly.

Реакция Дженнифер Лопес

Однако перемены, судя по всему, не пришлись по вкусу бывшей супруге. 56-летняя певица, которая на протяжении брака не раз пыталась подтолкнуть мужа к более аккуратному стилю, теперь не скрывает раздражения. По словам инсайдеров, Дженнифер буквально "взбесилась", увидев преображение Бена после разрыва.

Лопес всегда считала, что внешность партнёра должна соответствовать их статусу в обществе. Она неоднократно пыталась повлиять на стиль Аффлека, но он в то время категорически отказывался от перемен.

Новая забота о себе

Перемены в жизни актёра коснулись не только внешности, но и образа жизни в целом. Он отказался от фастфуда и калорийных блюд, перешёл на более здоровое питание. По словам близких к семье источников, Аффлек впервые за долгое время стал уделять внимание своему самочувствию, уделяет время спорту и правильному сну.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

