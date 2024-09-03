Тизер нового мощнейшего авто от Bentley покажут уже 10 сентября

10 сентября текущего года в 12:30 по летнему британскому времени состоится глобальная презентация новой модели. Вместе с анонсом компания Bentley опубликовала интригующий тизер новинки.

Как сообщают представители Bentley, автомобиль будет оснащён инновационной гибридной силовой установкой Ultra Performance Hybrid, которая состоит из бензинового двигателя V8 и электродвигателя. Этот тандем способен генерировать впечатляющие 782 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента.

В основе гибридной системы лежит четырёхлитровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который работает в паре с электромотором. Предшествующая версия Flying Spur Speed оснащалась битурбированным двигателем W12 6.0, развивавшим 659 л. с. и 900 Нм.

Ожидается, что седан унаследует от купе Continental GT тяговую батарею ёмкостью 25,9 киловатт-часа. Это позволит Flying Spur проехать до 72 километров исключительно на электротяге, а общий запас хода превысит 800 километров.

По предварительным данным, суммарный запас хода новинки составит более 805 километров, из которых около 72 километров придётся на режим электромобиля.

Новый Flying Spur займёт место в модельном ряду Bentley, сменив нынешнее поколение, которое выпускается с 2019 года.

Недавно британская марка представила на автосалоне в Чэнду эксклюзивную версию купе Continental GT, посвящённую панде. Этот уникальный автомобиль с 550-сильным восьмицилиндровым бензиновым двигателем, выпущенный в единственном экземпляре.

Фото: From Wikimedia Commons/ Spanish Coches (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)