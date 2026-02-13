Белый шоколад с необычным составом: так ли он полезен, как обычный

Белый шоколад по сути является кондитерской плиткой и не содержит полезных веществ какао-бобов, отметила диетолог, молекулярный биолог Юлия Дробышева. О том, почему этот продукт нельзя считать полноценным шоколадом, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Дробышева пояснила, что белый шоколад отличается от темного и молочного отсутствием какао-порошка, из-за чего в нем нет ценных антиоксидантов и других биоактивных веществ. По ее словам, продукт отличается высокой калорийностью.

"Белый шоколад несправедливо называют шоколадом, это в какой-то степени обман, это скорее молочная кондитерская плитка. Ее делают на основе какао-масла. Поэтому она бесцветная, но вроде бы как отдает шоколадом. Какао-масло туда должно входить не менее двадцати процентов", — пояснила диетолог.

Специалист подчеркнула, что в белом шоколаде отсутствуют антиоксиданты, теобрамин и флавоноиды, за которые ценится темный шоколад. Кроме того, такая белая плитка содержит около пятисот-шестисот килокалорий и может быть особенно нежелательна для людей, следящих за уровнем сахара в крови.

"Темный шоколад ценится за ценные нутриенты, входящие в какао-бобы и антиоксиданты. В белом шоколаде этого ничего нет. Его состав это преимущественно сахар и жир", — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что при покупке стоит внимательно изучать состав, поскольку в дешевых вариантах молочный жир могут заменять пальмовым или кокосовым маслом. По мнению специалиста, темный шоколад с содержанием какао от 70% является более предпочтительным выбором.