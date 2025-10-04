Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ваза с сахаром
Ваза с сахаром
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:52

Белый кристалл без полей: новый способ получения сахара из CO₂ и метанола

Учёные Китая впервые синтезировали пищевой сахарозу из метанола вместо растений

Учёные из Тяньцзиньского института промышленной биотехнологии (Китайская академия наук) сделали прорыв: они впервые синтезировали обычный белый сахар — сахарозу — не из растений, а из метанола. Этот метод позволяет обходиться без полей тростника и свёклы, экономя землю, воду и время. Более того, метанол можно производить из углекислого газа, что делает технологию ещё и экологически значимой.

Сравнение: традиционный и новый методы производства сахара

Параметр Тростник/свёкла Метанол (биотрансформация)
Источник сельхозкультуры промышленный метанол, CO₂
Ресурсы большие площади земли, вода, время лабораторные ферменты, оборудование
Экологичность парниковые выбросы, деградация почв утилизация CO₂, меньше затрат воды
Стоимость высокая себестоимость потенциал снижения цены
Скорость долгий цикл выращивания быстрая ферментативная реакция

Советы шаг за шагом

  1. Получить метанол из промышленных отходов или CO₂.

  2. Применить ферментативную систему in vitro.

  3. Последовательно преобразовать молекулы метанола в сахара.

  4. Контролировать процесс для достижения высокой конверсии (86%).

  5. Использовать продукт в пищевой и фармацевтической промышленности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что технология полностью готова к массовому применению.
    Последствие: завышенные ожидания и риск разочарования.
    Альтернатива: рассматривать её пока как перспективную, нуждающуюся в масштабировании.

  • Ошибка: думать, что метод решит все продовольственные проблемы.
    Последствие: недооценка роли традиционного сельского хозяйства.
    Альтернатива: использовать новый способ как дополнение к агропроизводству.

  • Ошибка: игнорировать затраты на оборудование и ферменты.
    Последствие: высокая стоимость сахара на первом этапе.
    Альтернатива: инвестировать в удешевление технологий.

А что если…

А что если через десятилетие на полках магазинов появится сахар с маркировкой "произведено из воздуха"? Это станет не только маркетинговой революцией, но и шансом снизить зависимость стран от импорта и колебаний цен на сельхозрынке.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Традиционный привычная технология, стабильный рынок большие затраты ресурсов, зависимость от климата
Биотрансформация метанола экологичность, утилизация CO₂, высокая эффективность пока дорогая технология, нет масштабного производства

FAQ

Можно ли такой сахар использовать в еде?
Да, по составу это та же сахароза.

Какой процент конверсии удалось достичь?
Учёные сообщили о 86% — очень высокий показатель.

Какие ещё вещества можно получить?
Фруктозу, крахмал, амилозу, амилопектин, целлобиозу и даже соединения для фармацевтики.

Мифы и правда

  • Миф: сахар можно производить только из растений.
    Правда: новая технология доказала возможность синтеза из метанола.

  • Миф: метанол опасен, значит, и такой сахар будет вредным.
    Правда: в результате реакции получается чистая сахароза, идентичная природной.

  • Миф: это фантазия будущего.
    Правда: процесс уже реализован в лаборатории и опубликован в Science Bulletin.

Исторический контекст

  1. Первые методы производства сахара из тростника известны более 2000 лет назад в Индии.

  2. В Средние века сахар считался "белым золотом" и был доступен лишь элите.

  3. В XIX веке открытие способов переработки свёклы сделало сахар массовым продуктом.

  4. XXI век ознаменовался идеей производства сахара из углекислого газа.

Три интересных факта

  1. Китай ежегодно импортирует около 5 млн тонн сахара, чтобы покрыть внутренний спрос.

  2. Синтезируемая система даёт не только сахарозу, но и крахмал — основу хлеба и картофеля.

  3. Идея превращать CO₂ в продукты питания может стать ключом к решению глобального продовольственного кризиса.

