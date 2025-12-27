Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:29

Белый декабрь Камчатки: техника работает, чтобы не остановились экстренные службы

В Петропавловске-Камчатском ввели усиленный режим уборки снега — Камчатка Сегодня

В Петропавловске-Камчатском в условиях сильного снегопада в субботу задействованы усиленные меры по расчистке улично-дорожной сети. Основной приоритет коммунальных служб — обеспечить беспрепятственное движение транспорта экстренных служб. Об этом сообщает издание "Камчатка Сегодня" со ссылкой на главу города Евгения Беляева.

По словам мэра, на улицах краевого центра работают более 80 единиц дорожной техники. В первую очередь расчистка ведется на магистральных дорогах, по которым передвигаются машины скорой помощи, пожарные расчеты и аварийные службы. Именно эти направления определены как критически важные в период непогоды.

Снегопады превысили месячные нормы

Евгений Беляев отметил, что погодная ситуация в декабре складывается крайне напряженно. За первые три недели месяца в Петропавловске-Камчатском выпало более двух месячных норм осадков, что значительно усложнило работу коммунальных служб и дорожных организаций.

По предварительным оценкам, только за текущие сутки в городе может выпасть еще не менее одной месячной нормы снега. Это создает дополнительную нагрузку на технику и персонал, задействованный в расчистке дорог, тротуаров и проездов.

Приоритет — безопасность и проходимость дорог

Глава города подчеркнул, что работы ведутся в круглосуточном режиме с учетом складывающейся обстановки. В первую очередь обеспечивается проходимость основных транспортных артерий, после чего коммунальные службы переходят к расчистке второстепенных улиц и внутриквартальных проездов.

Власти города продолжают мониторинг погодных условий и при необходимости готовы задействовать дополнительные ресурсы, чтобы минимизировать последствия затяжного снегопада для жителей Петропавловска-Камчатского.

