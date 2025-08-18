Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:14

Белые акулы скрывают секрет: генетическое открытие ставит ученых в неловкое положение

Генетический код белых акул: эволюция спрятала ключ к разгадке

Генетический код больших белых акул (Carcharodon carcharias) продолжает оставаться одной из самых загадочных головоломок для науки. Несмотря на то, что исследователи начали расшифровывать их ДНК более двух десятилетий назад, полученные данные скорее порождают новые вопросы, чем дают ответы. Это делает этих грозных хищников еще более интригующими и сложными для изучения.

В 2024 году исследование подтвердило, что вопреки распространенному мнению, большие белые акулы не принадлежат к единому глобальному виду. Оказалось, что существует три отдельные генетические группы, которые произошли от общей популяции, существовавшей около 10 000 лет назад, до того, как последний ледниковый период значительно сократил их численность. Современные группы акул обитают в северной части Тихого океана, южной части Тихого и Индийского океанов, а также в северной Атлантике и Средиземном море.

Однако, какие бы эволюционные модели ни пытались применить ученые, они не могут объяснить, как эти три группы отделились друг от друга.

"Честный научный ответ — мы понятия не имеем", — заявил Гэвин Нейлор, старший автор исследования и директор Флоридской программы по изучению акул при Музее естественной истории Флориды, выражая замешательство научного сообщества.

Хотя ядерная ДНК всех трех групп акул практически идентична, их митохондриальная ДНК (мтДНК) сильно различается. В отличие от ядерной ДНК, которая наследуется от обоих родителей, мтДНК передается только по материнской линии. Обычно этот факт позволяет ученым отслеживать миграционные пути и границы популяций, но в случае с большими белыми акулами, этот метод не работает.

Прежние предположения: филопатрия и опровержение гипотезы

Ранее считалось, что различия в мтДНК связаны с тем, что самки возвращаются для размножения в места своего рождения — явление, известное как филопатрия. Наблюдения подтверждали эту гипотезу: хотя и самцы, и самки преодолевают огромные расстояния, самки действительно возвращаются "домой" для спаривания. Однако, когда Нейлор и его команда проанализировали гены 150 акул со всего мира, они не нашли убедительных доказательств филопатрии.

Попытки объяснить генетические различия разным соотношением полов или случайными мутациями (генетическим дрейфом) также не увенчались успехом, что подчеркивает сложность проблемы.

Ученые пришли к выводу, что должен действовать какой-то другой эволюционный механизм, который пока остается загадкой. Единственное альтернативное объяснение, которое кажется маловероятным, — естественный отбор, который мог повлиять на мтДНК каждой группы.

По словам Нейлора, для этого должна была существовать "чрезвычайно смертельная угроза", от которой спасали бы определенные формы мтДНК. Однако никаких убедительных доказательств этого не найдено.

Интересные факты о больших белых акулах:

  • Большие белые акулы могут жить до 70 лет.
  • Большие белые акулы являются высшими хищниками в океане.
  • Самки больших белых акул крупнее самцов.
  • Большие белые акулы могут развивать скорость до 56 км/ч.

Генетика больших белых акул представляет собой одну из самых сложных и нерешенных загадок современной биологии. Несоответствие между ядерной и митохондриальной ДНК, отсутствие объяснений для разделения на три отдельные группы и неясный механизм, управляющий эволюцией, делают этих хищников еще более интригующими для ученых. Дальнейшие исследования и новые подходы к изучению генетического кода акул необходимы для раскрытия тайн их эволюции.

