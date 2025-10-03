Они слышат то, что нам и не снилось: как белухи разговаривают в ледяной тьме

Белухи — удивительные обитатели северных морей, которых не случайно называют "морскими канарейками". Эти киты способны издавать сотни разнообразных звуков — от свистов до щелчков и стуков, создавая целый "язык" для общения под водой. Их голосовой диапазон настолько богат, что учёные до сих пор открывают новые нюансы этой акустической системы.

Как "разговаривают" белухи

Белухи общаются не только с помощью звуков. У них есть особый орган — "мелон", жировое образование в области лба, меняющее форму и усиливающее звучание. Этот "резонатор" позволяет им не только корректировать акустический сигнал, но и придаёт своеобразные визуальные акценты движением головы.

Где живут белухи

Белухи — средние по размеру морские млекопитающие с белой окраской. Они обитают в арктических и субарктических регионах: у берегов Канады, России, Аляски и Гренландии. Эти животные прекрасно приспособлены к холодным водам, а их коммуникация помогает выживать в условиях ограниченной видимости.

Для чего белухам нужны звуки

Каждый тип звуков выполняет определённую задачу. Свисты помогают общаться внутри группы, подавать сигналы тревоги или привлекать внимание во время брачных игр. Щелчки и трески служат для эхолокации: белухи ориентируются в пространстве и находят добычу даже в мутных арктических водах.

Учёные из Японии выяснили, что эти киты могут узнавать друг друга по уникальным акустическим "подписям". Хотя пока исследования проведены на небольшой выборке в неволе, результаты показывают, что у белух развита система индивидуальной идентификации.

Сравнение с другими морскими млекопитающими