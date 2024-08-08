Белоусов по указу Путина отныне входит в оргкомитет "Победа"

Президент России Владимир Путин расширил состав оргкомитета "Победа", включив в него министра обороны Андрея Белоусова. Соответствующих указ опубликован в СМИ оргкомитета.

Указ о включении министра обороны в состав оргкомитета был опубликован на портале правовой информации. Кроме того, в состав комиссии были включены министр спорта РФ Михаил Дегтярев и министр транспорта Роман Старовойт, а Олег Матыцин, Артур Чилингаров и Александра Левицкая были исключены из комитета.

Таким образом, состав оргкомитета "Победа" был обновлен с целью повышения эффективности работы и достижения целей мероприятия.

Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Правительства РФ