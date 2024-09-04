Министр обороны России Андрей Белоусов официально поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении населенных пунктов Пречистовка, Нетайловка, Новгородское и Первомайское, как сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Пречистовка была освобождена 4 сентября. В ходе операции подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступали в беспорядке, оставив свое оружие и боеприпасы на передовых позициях.

Ранее, 31 мая, российские войска взяли под контроль Нетайловку, а 20 августа освободили Новгородское, разгромив крупную группировку ВСУ и захватив важный логистический узел. Первомайское перешло под контроль российской армии 23 апреля.

Министр обороны направил поздравительные телеграммы командованию и личному составу 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты по случаю освобождения Пречистовки, а также 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады за успешное освобождение Первомайского, Нетайловки и Новгородского.

Белоусов выразил благодарность военнослужащим за их преданность воинскому долгу и присяге, подчеркнув, что уверен в их способности с честью выполнять поставленные задачи, защищая национальные интересы и обеспечивая безопасность России.

Фото: government. ru/Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)