Министр обороны РФ Андрей Белоусов создал Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов и провел его первое заседание. Этот совет был создан для повышения эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов.

Координационный совет будет заниматься эффективным обеспечением группировки войск и сил вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами обеспечения. Однако новый орган не будет заниматься оперативным управлением действиями войск и сил, эти задачи продолжат выполнять командование группировки войск "Север" и Генеральный штаб ВС РФ.

В состав Координационного совета включены профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба и руководители трех приграничных областей — Белгородской, Брянской и Курской.

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