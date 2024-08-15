Министр обороны РФ Андрей Белоусов создал Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов и провел его первое заседание. Этот совет был создан для повышения эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов.
Координационный совет будет заниматься эффективным обеспечением группировки войск и сил вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами обеспечения. Однако новый орган не будет заниматься оперативным управлением действиями войск и сил, эти задачи продолжат выполнять командование группировки войск "Север" и Генеральный штаб ВС РФ.
В состав Координационного совета включены профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба и руководители трех приграничных областей — Белгородской, Брянской и Курской.
Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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