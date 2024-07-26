В российской армии будут созданы курсы подготовки водителей багги и квадроциклов, расскзаал министр обороны РФ Андрей Белоусов в видеоролике, опубликованном ведомством.

"Сейчас основная задача как раз — в центрах подготовки создать курсы подготовки по багги, в первую очередь, багги, квадроциклы", — отметил он.

По словам министра, эти виды транспорта очень востребованы на фронте для доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против мирных переговоров с Россией, назвав их "сделкой с дьяволом".

Фото: Пресс-служба правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0).