В российской армии будут созданы курсы подготовки водителей багги и квадроциклов, расскзаал министр обороны РФ Андрей Белоусов в видеоролике, опубликованном ведомством.
"Сейчас основная задача как раз — в центрах подготовки создать курсы подготовки по багги, в первую очередь, багги, квадроциклы", — отметил он.
По словам министра, эти виды транспорта очень востребованы на фронте для доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых.
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Фото: Пресс-служба правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0).
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