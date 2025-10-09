Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уборка зерна
Уборка зерна
© freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:21

Белорусские комбайны идут на Дальний Восток: зачем Приморью партнёрство с Беларусью

Приморье и Беларусь усиливают сотрудничество в промышленности, торговле и образовании — Олег Кожемяко

Приморье и Беларусь укрепляют партнёрство: техника, образование и культура — новые направления сотрудничества

8 октября во Владивостоке состоялась рабочая встреча губернатора Приморского края Олега Кожемяко и председателя Могилёвского облисполкома Анатолия Исаченко. Стороны обсудили текущее взаимодействие и будущие проекты между Приморьем и Республикой Беларусь. Диалог охватил ключевые сферы — от промышленности и торговли до образования, культуры и молодёжных обменов.

"У нас — единые культура, вероисповедание, традиции. Дух дружбы объединяет наши народы уже много веков. Для Приморья важна прямая связь с Республикой Беларусь. Многие выходцы из Беларуси в своё время приехали сюда осваивать Дальний Восток. И это частица того общего, что связывает нас", — заявил губернатор Олег Кожемяко.

Совместные проекты и экономика

Сотрудничество Приморья и Беларуси развивается активно и системно. Ключевыми направлениями остаются закупка техники, развитие промышленного производства и внедрение современных технологий.

Регион уже получает из Беларуси автобусы, коммунальные и дорожные машины, а также рассматривает возможность закупки автомобилей скорой помощи. Совместно с Минским электротехническим заводом налажено производство трансформаторных подстанций, что позволяет снизить затраты и увеличить локализацию промышленности.

В Михайловке успешно работает Единый центр демонстрации и обслуживания белорусской техники, а в Надеждинском округе готовится к строительству мультибрендовый центр. Кроме того, в Приморье проходят технические испытания комбайнов "Гомсельмаш", которые планируется внедрить в региональное сельское хозяйство.

"Белорусская продукция востребована у нас — и техника, и сельхозоборудование, и продовольствие. Мы видим в этом надёжное партнёрство", — подчеркнул Олег Кожемяко.

Сравнение: направления сотрудничества

Направление Проекты и инициативы Перспективы
Промышленность Производство трансформаторных подстанций Расширение совместных сборочных линий
Сельское хозяйство Испытания комбайнов "Гомсельмаш" Массовое внедрение техники в регионе
Торговля Закупка автобусов, дорожной и коммунальной техники Прямые поставки без посредников
Продовольствие Централизованные закупки консервов и молочной продукции Обеспечение бюджетных учреждений
Культура и образование Молодёжные обмены и культурные программы Создание долгосрочных партнёрских площадок

Советы шаг за шагом: как развивается сотрудничество

  1. Заключение двусторонних соглашений. Регулярные встречи между администрацией Приморья и белорусскими регионами способствуют координации экономических проектов.

  2. Создание сервисных центров. Центры обслуживания техники делают взаимодействие удобным и устойчивым.

  3. Технические испытания. Проверка новых машин в климате Дальнего Востока позволяет адаптировать их к местным условиям.

  4. Расширение логистики. Упрощение маршрутов поставок увеличивает экономическую выгоду обеих сторон.

  5. Поддержка образовательных и культурных обменов. Программы для студентов и молодых специалистов укрепляют связи на уровне человеческого капитала.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: закупать продукцию через посредников.
    Последствие: рост цен и задержки поставок.
    Альтернатива: прямые контракты с белорусскими предприятиями, как предлагает Приморье.

  • Ошибка: игнорировать локализацию производства.
    Последствие: зависимость от внешних поставок.
    Альтернатива: создание совместных сборочных линий на территории региона.

  • Ошибка: ограничивать сотрудничество только промышленностью.
    Последствие: недооценка потенциала гуманитарных связей.
    Альтернатива: развивать культуру, образование и туризм в партнёрстве с Беларусью.

А что если партнёрство расширится?

Эксперты считают, что дальнейшая интеграция Приморья и Беларуси может включать совместные образовательные программы, обмен студентов, а также создание кластера сельхозпереработки. Белорусские технологии и опыт управления сельским хозяйством могут стать основой для устойчивого развития Дальнего Востока.

Плюсы и минусы двустороннего сотрудничества

Аспект Плюсы Минусы
Экономическое взаимодействие Увеличение товарооборота, создание рабочих мест Зависимость от логистики
Промышленное партнёрство Совместное производство, обмен технологиями Необходимость адаптации к местным условиям
Продовольственные поставки Прямые контракты, стабильное качество Сложности транспортировки
Культурные и образовательные связи Развитие обменов и совместных проектов Требует финансирования и инфраструктуры

FAQ

Какие товары Беларусь поставляет в Приморье?
Автобусы, сельскохозяйственную технику, коммунальное оборудование и продукты питания длительного хранения.

Что экспортирует Приморье в Беларусь?
Борную кислоту и рыбную продукцию, востребованные в промышленности и пищевом производстве.

Планируется ли увеличение культурных обменов?
Да, стороны рассматривают проведение совместных фестивалей, выставок и образовательных программ.

Мифы и правда

  • Миф: сотрудничество носит чисто экономический характер.
    Правда: значительная часть инициатив связана с культурой, образованием и молодёжью.

  • Миф: белорусская техника не адаптирована к дальневосточному климату.
    Правда: машины проходят испытания в Приморье и успешно работают даже при суровых зимах.

  • Миф: белорусские продукты дороги для импорта.
    Правда: прямые закупки без посредников делают их выгодными для региона.

Исторический контекст

История связей Приморья и Беларуси насчитывает десятилетия. После освоения Дальнего Востока многие выходцы из Беларуси остались здесь жить и работать. Современное сотрудничество стало продолжением этих исторических связей, развивая экономику и укрепляя дружбу между регионами.

Три интересных факта

  1. Первый белорусский автобус в Приморье появился в 2015 году, и с тех пор парк техники вырос в несколько раз.

  2. В Михайловке создан один из крупнейших центров обслуживания белорусской техники на Дальнем Востоке.

  3. Беларусь — один из немногих регионов СНГ, с которым Приморье имеет полный цикл сотрудничества — от торговли до культурных обменов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гидрометцентр: в ноябре потеплеет в Якутии и Бурятии, но зима будет холодной 05.10.2025 в 5:17
Сначала погреемся, потом вспомним, где валенки: синоптики раскрыли сценарий зимы

Гидрометцентр опубликовал прогноз на зиму: Дальний Восток ждёт тёплый ноябрь, а уже в декабре — морозы и возвращение классической зимы.

Читать полностью » Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело после обрушения корпуса колледжа во Владивостоке 03.10.2025 в 11:31
Без жертв, но с уголовным делом: во Владивостоке колледж превратился в стройплощадку риска

Во Владивостоке произошло частичное обрушение корпуса колледжа. Рассказываем, почему это случилось, какие ошибки допустили и что теперь будет с учебным зданием.

Читать полностью » Следственный комитет начал проверку после инцидента с травмой ребёнка в биатлонном комплексе 03.10.2025 в 9:31
Когда спорт опаснее улицы: почему пневматика требует больше контроля, чем кажется

Несчастный случай на Камчатке с ранением девочки во время тренировки по стрельбе напомнил: правила безопасности в детском спорте жизненно необходимы.

Читать полностью » Наталья Набойченко заявила о росте интереса к Приморью среди туристов из Китая 03.10.2025 в 7:31
Три миллиона гостей и налог на отдых: как край превращает туризм в бизнес без теней

В Приморье подвели итоги сезона: новые рекорды турпотока, туристический налог и тренд на индивидуальные поездки.

Читать полностью » Хабаровский край построит новый центр содержания мигрантов и введёт дополнительные меры контроля 03.10.2025 в 5:31
Курьеры под запретом, ветераны в патруле: регион перестраивает миграционную систему

В Хабаровском крае ужесточают миграционную политику: от новых центров содержания до взносов мигрантов и привлечения ветеранов к охране порядка.

Читать полностью » Циклон принесёт в Амурскую область снег, ливни и грозы, сообщили синоптики гидрометцентра 03.10.2025 в 3:31
Осень сошла с ума: в Амурской области ждут и грозы, и снег одновременно

В первые выходные октября Амурская область окажется во власти циклона: снег на севере, грозы на юге и штормовой ветер до 20 м/с.

Читать полностью » Автоваз подтвердил готовность выпускать 100 тысяч автомобилей ежегодно для такси 30.09.2025 в 9:37
Такси по-русски на полную катушку: Автоваз готов поставить 100 тысяч машин для отрасли

"Автоваз" готов поставить в таксопарки до 100 тысяч автомобилей в год. Какие модели предложены и как изменится рынок такси в 2025–2026 годах?

Читать полностью » Форум ОстроVа в Южно-Сахалинске собрал участников из России и зарубежья 30.09.2025 в 7:37
Амбиции на острове: почему форум в Южно-Сахалинске собирает молодёжь со всей России и из-за рубежа

Форум "ОстроVа" в Южно-Сахалинске собрал сотни участников и стал площадкой для карьерных стартов. Чем он полезен для молодых специалистов?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Минтранс напомнил: до 1 декабря установка зимних шин обязательна в России
Технологии
Дженсен Хуанг: Nvidia оплатит все расходы сотрудников по визам H-1B после реформ Трампа
Красота и здоровье
Врач Дэниел Аткинсон: часовая ходьба в любое время дня улучшает здоровье сердца
Красота и здоровье
Стоматолог Ольга Гусева предупредила: чистка зубов содой разрушает эмаль и раздражает дёсны
Питомцы
В России зарегистрировано увеличение популярности кошек полосатого окраса
Спорт и фитнес
Тренер Милославский назвал ошибки, мешающие развитию мышц и восстановлению после тренировок
Культура и шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал о попытке обмана с использованием дипфейка и имитации голоса
Еда
Лаваш с ветчиной и сыром получается сочным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet