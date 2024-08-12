Александр Лукашенко предлагает ввести новую статью в Уголовный Кодекс Белоруссии для наказания за насилие и оскорбления в адрес президента и экс-президента

Александр Лукашенко предложил внести редакцию в Уголовный Кодекс Белоруссии новой статьёй, предусматривающей наказание за такие преступления, как применение насилия либо оскорбления в отношении действующего или экс-президента государства. Этот законопроект подготовлен президентом и предполагает создание статьи 366 ч.1 в Уголовном кодексе Беларуси.

Согласно проекту, за насилие или угрозы такового в адрес президента, в том числе и бывшего, предполагается предельная санкция в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Это обозначает серьезность намерений за данное преступление. Вместе с тем, за клевету и оскорбительные высказывания по отношению к экс-лидеру предполагается наказание, равное тому, которое предусмотрено в отношении тех же действий к нынешнему лидеру — до шести лет заключения.

Также эти меры будут распространяться на членов семьи экс-президента, что демонстрирует усиливающееся внимание к защите не только власти, но и ее близких. Законодательный акт уже поступил на рассмотрение парламента и вскоре будет вынесен на подпись президента Александра Лукашенко.

Фото: en. kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 License)