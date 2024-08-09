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Великобритания расширила санкции против Белоруссии, добавив в список новые объекты и лица
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Великобритания ввела санкции против руководителей колоний и предприятий Белоруссии: новые ограничения и их последствия

Великобритания расширила санкции против Белоруссии, добавив в список новые объекты и лица

Великобритания расширила санкции против Белоруссии, добавив в список семь новых объектов, включая руководителей исправительных колоний и ряд организаций. Под ограничения попали начальники колоний, такие как Денис Толстенков, Андрей Пальчик, Филипп Штурчанок и Алексей Лазаренко. Также в санкционный список вошли Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин, а также предприятия "СтанкоГомель" и "Рухсервомотор".

Санкции включают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов. Это решение было принято в контексте продолжающегося конфликта между Западом и Москвой, в котором Минск обвиняется в поддержке России. Белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно отрицал участие своей армии в конфликте и осуждает санкции как незаконные.

Министерство иностранных дел Белоруссии призвало европейские страны к диалогу и выразило недовольство в отношении политики, проводимой Западом. Беларусь считает, что европейские политики осознают неэффективность своего курса, однако не имеют возможности действовать независимо.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 License)

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