Великобритания расширила санкции против Белоруссии, добавив в список семь новых объектов, включая руководителей исправительных колоний и ряд организаций. Под ограничения попали начальники колоний, такие как Денис Толстенков, Андрей Пальчик, Филипп Штурчанок и Алексей Лазаренко. Также в санкционный список вошли Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин, а также предприятия "СтанкоГомель" и "Рухсервомотор".
Санкции включают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов. Это решение было принято в контексте продолжающегося конфликта между Западом и Москвой, в котором Минск обвиняется в поддержке России. Белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно отрицал участие своей армии в конфликте и осуждает санкции как незаконные.
Министерство иностранных дел Белоруссии призвало европейские страны к диалогу и выразило недовольство в отношении политики, проводимой Западом. Беларусь считает, что европейские политики осознают неэффективность своего курса, однако не имеют возможности действовать независимо.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 License)
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