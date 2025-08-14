Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:16

Пять городов, своё авто и никакого гида: сколько стоит самостоятельная поездка по Белоруссии

Блогер рассказал о самостоятельной поездке по Белоруссии с семьёй — маршрут и расходы

Пять городов, озера, заповедники, 128 тысяч рублей и ни одного турагента — российский турист поделился подробной сметой самостоятельной поездки по Белоруссии.

Автор блога "Зоркий" на платформе "Дзен" в июне 2025 года вместе с женой и сыном отправился в путешествие по соседней республике. За десять дней они увидели Минск, Брест, Браслав, Полоцк и Витебск, отдохнули у Заславского водохранилища (в народе его называют "Минским морем") и побывали в лесах и на озерах.

Где жили: квартиры вместо отелей
Во всех городах семья выбирала формат аренды квартир. Это оказалось удобным и, по их словам, заметно экономнее гостиниц.

Города проживания: Минск, Брест, Браслав, Полоцк, Витебск
Итоговая сумма за жилье: 57 400 ₽

Еда: без гастротура, но с домашними ужинами
В рестораны и кафе семья ходила в начале поездки, но довольно быстро переключилась на домашнюю кухню — во многом из-за "разочарования в местном общепите".

  • Рестораны и кафе: 18 500 ₽
  • Продукты из магазинов: 17 000 ₽

"Готовить дома оказалось и вкуснее, и спокойнее", — признаётся блогер.

Развлечения: без экскурсий, но с прогулками и велосипедами
Супруги решили отказаться от обзорных туров и гидов — осмотр достопримечательностей проходил в свободном режиме.

Билеты, аренда велосипедов, вход на знаковые объекты: 5 500 ₽
Сувениры: 3 500 ₽

Личный транспорт: свобода за рулем
Поездка была автотуром — семья перемещалась на своей машине. Это позволило избежать привязки к расписаниям, но добавило затрат на бензин.

Топливо: 19 600 ₽

Финальная сумма и вывод
Полная стоимость путешествия составила 128 000 рублей. По словам блогера, траты оказались сбалансированными:

"Без расточительства и без жесткой экономии. Думаю, это — крепкий середнячок", — подытожил он.

Он также отметил, что подобные поездки легко адаптируются под любой бюджет: многое зависит от маршрута, уровня комфорта и личных предпочтений.

