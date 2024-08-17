ЦИК Белоруссии заявила о готовности к проведению президентских выборов в любой момент

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Республики Беларусь готова к проведению президентских выборов в любой момент. Уже сейчас ведутся организационные и подготовительные мероприятия, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко.
Согласно законодательству, учитывая дату инаугурации действующего президента в 2020 году, крайним сроком для проведения президентских выборов является 20 июля 2025 года. Решение о назначении даты выборов принимает Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Игорь Карпенко отметил, что ЦИК готов организовать выборы в любой момент после принятия решения Палатой представителей.
ЦИК уже разработал методические рекомендации для их проведения, а потенциальные организаторы избирательного процесса проходят обучение на базе Академии управления и региональных институтов развития образования.
В предыдущей избирательной кампании участвовало около 70 тыс. человек. Такое масштабное участие требует изучения нового избирательного законодательства и освоения технологических подходов. Эта работа уже ведется.
ЦИК активно взаимодействует с местными властями для определения и подготовки избирательных участков, где пройдут выборы. В некоторых местах требуются ремонтные работы и приобретение дополнительного оборудования.
Фото: Wikimedia Commons/ Svetlov Artem (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
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