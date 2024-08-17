ЦИК Белоруссии заявила о готовности к проведению президентских выборов в любой момент

Председатель ЦИК Белоруссии заявил о готовности к проведению выборов президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Республики Беларусь готова к проведению президентских выборов в любой момент. Уже сейчас ведутся организационные и подготовительные мероприятия, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

Согласно законодательству, учитывая дату инаугурации действующего президента в 2020 году, крайним сроком для проведения президентских выборов является 20 июля 2025 года. Решение о назначении даты выборов принимает Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Игорь Карпенко отметил, что ЦИК готов организовать выборы в любой момент после принятия решения Палатой представителей.

ЦИК уже разработал методические рекомендации для их проведения, а потенциальные организаторы избирательного процесса проходят обучение на базе Академии управления и региональных институтов развития образования.

В предыдущей избирательной кампании участвовало около 70 тыс. человек. Такое масштабное участие требует изучения нового избирательного законодательства и освоения технологических подходов. Эта работа уже ведется.

ЦИК активно взаимодействует с местными властями для определения и подготовки избирательных участков, где пройдут выборы. В некоторых местах требуются ремонтные работы и приобретение дополнительного оборудования.

Фото: Wikimedia Commons/ Svetlov Artem (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)