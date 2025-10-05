Жир на животе убивает изнутри: что работает против него на самом деле

Большой живот для многих становится не только эстетической проблемой, но и сигналом о возможных нарушениях обмена веществ, стрессе или неправильном образе жизни. Часто люди ищут "чудо-методику", но, как отмечают эксперты, результат достигается только за счёт системных шагов. Регулярные физические нагрузки, правильное питание и дисциплина в быту работают гораздо эффективнее любых экспресс-диет.

"Регулярные тренировки сохраняют сухую мышечную массу, укрепляют кости и поддерживают здоровый метаболизм", — сказала фитнес-эксперт Ирина Ротач.

Почему жир на животе особенно опасен

Жировые отложения в области талии — это не только лишние сантиметры, но и фактор риска для здоровья. Внутренний (висцеральный) жир окружает внутренние органы и способен провоцировать гипертонию, диабет второго типа и болезни сердца. Чем больше таких отложений, тем выше нагрузка на организм. Поэтому борьба с "животом" — это не только о внешнем виде, но и о снижении риска хронических заболеваний.

Сравнение видов тренировок