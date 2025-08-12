Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фитнес на батутах
Фитнес на батутах
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:28

Тренажёры не помогут, если не убрать одно: главная ошибка при борьбе с животом

Фитнес-тренер Серегин: для уменьшения объёма живота важны питание и кардио

Хотите, чтобы живот стал плоским, а талия — тонкой? Заниматься в спортзале недостаточно. О том, как правильно подойти к снижению объёмов в области живота, рассказал Сергей Серегин, профессиональный фитнес-тренер и эксперт по здоровому образу жизни, в интервью агентству "Татар-информ".

Серегин развеивает мифы и даёт конкретные рекомендации, которые помогают не только сбросить вес, но и изменить пропорции тела.

Правильное питание — на первом месте

Сократите калории, но без фанатизма
Жесткая диета и резкое ограничение еды — это стресс для организма. Подходите к снижению калорийности плавно и постепенно: так жир уходит эффективнее и без вреда для здоровья.

Убираем вредные жиры
Маргарин, жареное, жирное мясо — всё это стоит исключить. Вместо этого в рацион стоит добавить полезные жиры: рыбу, орехи, оливковое масло и другие источники ненасыщенных жирных кислот.

Ешьте по режиму
Разделите питание на 4-5 приёмов пищи в день небольшими порциями. Это помогает стабилизировать уровень сахара, не допускать перееданий и поддерживать быстрый метаболизм.

Движение — ключ к успеху

Кардионагрузка — ваш союзник
Бег трусцой, ходьба, плавание или велоспорт — выбирайте то, что нравится. Регулярная аэробная активность сжигает жир по всему телу, включая зону живота, и усиливает работу сердца.

Тренировка должна быть разумной
Оптимальная продолжительность — 45-60 минут. Больше — не значит лучше. Перетренированность не только снижает эффект, но и вредит организму.

Индивидуальный подход — решает всё

Обратитесь к специалисту

"Только опытный наставник сможет подобрать индивидуальную программу питания и тренировок, соответствующую вашим целям и особенностям организма", — подчёркивает Сергей Серегин.

Не копируйте чужие схемы — они могут быть неэффективны или даже опасны для вашего тела. Лучше один раз составить план с профессионалом, чем годами "пробовать" и не видеть результата.

Если вы готовы не искать волшебную таблетку, а действительно менять образ жизни, эти советы помогут вам уменьшить объём живота, укрепить здоровье и стать стройнее — надолго.

