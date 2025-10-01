Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина выполняет махи гирей
Мужчина выполняет махи гирей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:26

Можно тренироваться и не худеть: враг прячется глубже, чем вы думаете

Доктор Винья Бас: силовые упражнения повышают чувствительность к инсулину

С возрастом процесс снижения веса становится сложнее. Даже при правильном питании и регулярной активности убрать живот удаётся не всегда. Чтобы добиться результата, важно понимать природу жировых отложений и роль физических нагрузок.

Два типа жира на животе

Учёные выделяют два вида абдоминального жира — подкожный и висцеральный. Подкожный располагается прямо под кожей, его легко заметить и прощупать. Висцеральный же скрыт глубже — он обволакивает внутренние органы, влияя на работу печени, сердца и поджелудочной железы.

Подкожный жир чаще воспринимается как эстетическая проблема, но его избыток тоже связан с рисками развития диабета 2 типа, метаболического синдрома и повышенного давления. Висцеральные отложения считаются особенно опасными: они влияют на гормональный баланс и повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Сравнение: подкожный и висцеральный жир

Тип жира Где находится Влияние на здоровье
Подкожный Под кожей Эстетическая проблема, но при избытке связан с диабетом 2 типа и гипертонией
Висцеральный Вокруг органов Высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушения обмена веществ

Как тренировки влияют на жир

Изабель Винья Бас подчёркивает, что силовые тренировки — эффективный способ сократить жировые отложения:

"Не нужно переусердствовать: всего две силовые тренировки в неделю в течение 16 недель могут значительно снизить процент жира", — сказала доктор Изабель Винья Бас.

В её программе сочетаются классические базовые упражнения, развивающие крупные группы мышц.

Рекомендуемый комплекс

  1. Приседания со штангой — 4 подхода по 5 повторений.

  2. Тяга штанги в наклоне — 4x6.

  3. Отжимания на брусьях для трицепсов — 3x8.

  4. Жим гантелей стоя — 4x5.

  5. Подтягивания с поддержкой — 4x6.

  6. Подъёмы на носки для икр — 3x10.

Подобные тренировки повышают чувствительность организма к инсулину, что напрямую связано с эффективным контролем уровня сахара и снижением накопления жира.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с лёгких весов, чтобы отточить технику.

  2. Постепенно увеличивайте нагрузку — прибавляйте вес или количество повторений.

  3. Добавьте 2-3 кардиосессии в неделю (ходьба, велосипед, плавание).

  4. Контролируйте питание: уменьшите быстрые углеводы, добавьте белок и овощи.

  5. Используйте спортивные гаджеты (фитнес-браслет, смарт-часы), чтобы отслеживать прогресс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать только кардионагрузку.

  • Последствие: медленный прогресс и сохранение жировых отложений.

  • Альтернатива: совмещать кардио и силовые.

  • Ошибка: изнуряющие тренировки без восстановления.

  • Последствие: переутомление, риск травм.

  • Альтернатива: 2-3 тренировки в неделю с отдыхом.

  • Ошибка: полный отказ от углеводов.

  • Последствие: упадок сил, срыв диеты.

  • Альтернатива: заменить быстрые углеводы цельнозерновыми продуктами.

А что если похудеть не удаётся?

Иногда даже при усилиях вес стоит на месте. В таком случае стоит проверить уровень гормонов и обсудить с врачом возможную инсулинорезистентность. Нередко проблема связана не с калориями, а с тем, как организм перерабатывает сахар.

Плюсы и минусы силовых тренировок

Плюсы Минусы
Ускоряют обмен веществ Требуют правильной техники
Снижают висцеральный жир Возможен риск травм при перегрузке
Повышают чувствительность к инсулину Нужны регулярность и дисциплина
Укрепляют мышцы и кости Поначалу заметен медленный прогресс

FAQ

Как выбрать упражнения для живота?
Лучше сочетать базовые силовые движения и кардио, чем делать только скручивания.

Сколько стоит начать тренироваться?
Базовый набор гантелей или абонемент в спортзал обойдутся дешевле, чем длительное лечение последствий ожирения.

Что лучше: бег или силовые?
Бег помогает укрепить сердце, но именно силовые эффективнее сокращают висцеральный жир.

Мифы и правда

  • Миф: скручивания убирают живот.
    Правда: локальное сжигание жира невозможно, помогает только комплексный подход.

  • Миф: женщинам нельзя поднимать тяжести.
    Правда: умеренные веса укрепляют мышцы и не делают фигуру "мужской".

  • Миф: жир на животе — лишь косметическая проблема.
    Правда: висцеральный жир опасен для сердца и сосудов.

Сон и психология

Недосып напрямую связан с набором веса: повышается аппетит, снижается контроль над тягой к сладкому. Оптимальный сон в 7-8 часов помогает стабилизировать гормоны и облегчает борьбу с абдоминальным жиром.

Три интересных факта

  1. Висцеральный жир выделяет гормоны, влияющие на настроение и уровень энергии.

  2. Мужчины чаще страдают от "пивного живота", женщины — от подкожных отложений на бёдрах.

  3. Лёгкие силовые тренировки помогают поддерживать уровень кальция и замедляют остеопороз.

Исторический контекст

  • В 1950-х ожирение считалось редким явлением и встречалось в основном у богатых людей.

  • В 1980-х с распространением фастфуда число людей с абдоминальным ожирением выросло в разы.

  • Сегодня ВОЗ относит ожирение к глобальным проблемам здравоохранения.

