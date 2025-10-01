Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:02

Живот как магнит для жира: что решает гены, а что привычки

Нутрициолог Майк Руссель объяснил, как инсулин и кортизол влияют на накопление жира в области живота

Одни люди могут есть всё подряд и оставаться стройными, а другим достаточно пары лишних приёмов пищи, чтобы заметить, как джинсы сидят всё туже. Но вопрос не ограничивается внешностью: именно жировые отложения на животе считаются наиболее опасными, ведь они повышают риск диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых форм рака.

"Это не только эстетическая проблема", — сказал диетолог Энди Беллатти.

Почему именно область живота становится "магнитом" для жира? Ответ кроется в обмене веществ, работе гормонов и наследственных факторах. Поняв, как еда превращается в лишний вес на талии, можно научиться контролировать процесс и чувствовать себя увереннее.

Как работает метаболизм

Привычно считать, что вес растёт из-за недостатка тренировок. На деле упражнения отвечают лишь за 10-30% сжигаемых калорий. Основная часть энергии уходит на работу организма в покое — сердцебиение, дыхание, работу мозга. Это базовый метаболизм (BMR), на него приходится 60-80% всего расхода.

Даже во сне тело тратит почти столько же калорий, сколько днём — снижение составляет лишь около 5%. Дополнительно 10% энергии уходит на переваривание пищи (термический эффект еды).

Когда калорий поступает больше, чем расходуется, организм может использовать их на рост мышц либо отправить "в запас" в жировые клетки. Для выбора первого варианта необходим стимул — тренировки с нагрузкой. Без активности тело чаще выбирает второй путь.

"Если вы нагружаете себя силовыми упражнениями, мышцам нужно больше калорий для роста", — отметил Беллатти.
"Но если мышцы не получают вызова, сигнал для их роста отсутствует".

Почему жир откладывается на животе

Мы не можем контролировать, в каких местах будет больше жира: часть людей склонна к "грушевидной" фигуре, другие — к "яблоку". Здесь решает генетика. Но весомую роль играют гормоны — инсулин и кортизол.

"То, как мы живём, влияет на гормоны, а гормоны — на способность организма хранить или высвобождать жир", — пояснил нутрициолог Майк Руссель.

"Инсулин — это словно вышибала. Он выталкивает сахар из крови, чтобы вернуть его на безопасный уровень", — сказал Руссель.

Высокий уровень инсулина из-за переизбытка сладкого и быстрых углеводов способствует накоплению жира. Кортизол же вырабатывается в ответ на стресс. Недосып, тревога или частый кофе усиливают его, а значит — и отложения в области живота.

"Когда жировые клетки перегружены и воспалены, они неохотно отдают жир", — отметил Руссель.

Сравнение источников калорий

Тип питания Последствия Вероятность накопления жира
Полноценный рацион с овощами, фруктами, белком Стабильный уровень сахара, меньше скачков инсулина Низкая
Фастфуд, сладости, переработанные продукты Высокий инсулин, быстрый голод, низкая сытость Высокая

Советы шаг за шагом

  1. Ставьте в приоритет овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и постный белок.

  2. Ограничивайте частое употребление сахара и выпечки.

  3. Сохраняйте физическую активность — хотя бы 30 минут движения в день.

  4. Следите за уровнем стресса с помощью дыхательных практик или медитаций.

  5. Высыпайтесь: 7-9 часов сна — залог гормонального баланса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Постоянный кофе днём → повышение кортизола → ограничьте кофеином утренними приёмами.

  • Недосып по 4-5 часов → усиление аппетита и накопление жира → планируйте режим сна заранее.

  • "Диета на сладком" ради эксперимента → быстрый голод, риски для здоровья → сбалансированный рацион с высоким содержанием клетчатки.

А что если…

А если вы всё делаете правильно — питаетесь, тренируетесь, спите, а живот всё равно остаётся? Возможно, дело в генетике и распределении жира. Здесь стоит сделать упор на общее здоровье и силу тела, а не только на сантиметры в талии.

Плюсы и минусы разных подходов

Подход Плюсы Минусы
Силовые тренировки Рост мышц, ускорение обмена Требуют регулярности и техники
Кардионагрузки Поддержка сердца, расход калорий Без силовых эффект слабее
Жёсткие диеты Быстрая потеря веса Риск возврата килограммов

FAQ

Как выбрать продукты, чтобы не набирать жир на животе?
Опирайтесь на овощи, цельнозерновые продукты, белок (курица, рыба, бобовые) и полезные жиры (орехи, оливковое масло).

Сколько стоит рацион на "правильном питании"?
Базовые продукты — крупы, сезонные овощи и яйца — обходятся не дороже фастфуда, а польза от них выше.

Что лучше для снижения жира: бег или силовые упражнения?
Идеально сочетать: кардио расходует калории, а силовые помогают распределять их в пользу мышц.

Мифы и правда

  • Миф: инсулин напрямую вызывает ожирение.

  • Правда: гормон лишь регулирует уровень сахара, но его хронический избыток усиливает накопление жира.

  • Миф: жир уходит локально — качаешь пресс, худеет живот.

  • Правда: организм худеет комплексно, зона живота уменьшается в последнюю очередь.

  • Миф: если есть мало, живот уйдёт.

  • Правда: качество калорий важнее их количества.

Сон и психология

Недостаток сна повышает уровень гормона грелина, который отвечает за чувство голода, и снижает лептин — "гормон сытости". В итоге даже один недоспанный день повышает риск переедания и откладывания жира.

Три интересных факта

  • Во сне организм тратит лишь на 5% меньше калорий, чем днём.

  • Обычная прогулка может увеличить расход энергии почти так же, как короткая тренировка.

  • Уровень стресса иногда влияет на вес сильнее, чем еда.

Исторический контекст

  • В 1950-х ожирение считалось редкостью, и врачи связывали его в основном с гормональными сбоями.

  • В 1980-х началась "эпоха обезжиренных продуктов", но количество людей с лишним весом резко выросло.

  • Сегодня акцент сместился на баланс калорий, роль сна и уровень стресса.

