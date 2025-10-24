Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by LOVE Magazine is licensed under CC BY 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:33

Красота тоже болит: признание Беллы Хадид взорвало Victoria’s Secret

Белла Хадид рассказала, что почувствовала себя плохо на показе Victoria’s Secret

Недавнее появление Беллы Хадид на подиуме Victoria's Secret стало одним из самых обсуждаемых моментов недели. Модель, еще недавно находившаяся на лечении из-за обострения болезни Лайма, вышла на сцену в эффектном образе с белоснежными крыльями. Этот элемент костюма, по данным инсайдеров, весил около 20 килограммов — и зрители заметили, что каждый шаг давался Белле непросто.

Поклонники, внимательно следившие за дефиле, заметили, что Хадид не улыбалась, иногда придерживала крылья руками и выглядела уставшей. Видео с показа быстро разошлось по соцсетям, вызвав волну комментариев — от слов поддержки до критики.

Волна обсуждений и недоумение фанатов

Сразу после шоу TikTok и X (бывший Twitter) заполнили кадры с участием Беллы. Пользователи обсуждали не только внешний вид модели, но и её эмоциональное состояние. Одна из фанаток даже выложила видео, где удивляется перемене в поведении Хадид.

"Белла Хадид, что с тобой, черт возьми, не так? Было похоже, будто ты сейчас заплачешь", — сказала поклонница.

Резкий, но честный ответ модели

Белла не стала игнорировать волну обсуждений. Она ответила прямо под видео блогерши, оставив короткий, но честный комментарий.

"Девочка, сегодня утром у меня начались месячные, и я все еще не восстановилась после всего, что произошло в больнице, хотя старалась изо всех сил. Люблю тебя, спасибо за беспокойство, но, клянусь, я в порядке", — написала модель.

Ответ Беллы набрал более 250 тысяч лайков всего за несколько часов. Пользователи отметили, что её откровенность разрушает табу вокруг женского здоровья и демонстрирует, что даже мировые звезды не обязаны быть "совершенными" в каждый момент.

Когда искренность важнее глянца

Своим ответом Белла невольно подняла тему давления, которое общество оказывает на женщин, особенно в индустрии моды. От моделей по-прежнему ждут идеальной внешности и настроения, даже если за кулисами они борются с болезнью или болью.

Эксперты модной индустрии не раз отмечали, что Victoria's Secret пытается вернуть доверие зрителей, делая ставку на естественность и эмоциональную открытость. В этом контексте реакция Беллы идеально вписалась в новую политику бренда — "меньше глянца, больше реальности".

Советы шаг за шагом: как не "сгореть" под давлением

  1. Признайте свои границы. Даже если работа требует отдачи на сто процентов, важно понимать, когда телу нужен отдых.

  2. Не бойтесь говорить о самочувствии. Белла показала, что честность вызывает уважение, а не осуждение.

  3. Используйте поддержку близких. Эмоциональная устойчивость часто зависит от круга общения, а не от внешнего одобрения.

  4. Отказывайтесь от перфекционизма. Совершенство — миф, особенно в мире, где реальность всегда сложнее кадра на подиуме.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать физическую усталость ради публичного образа.
Последствие: потеря здоровья и эмоциональное выгорание.
Альтернатива: выбирать проекты с учетом самочувствия, пользоваться услугами личного терапевта или специалиста по восстановлению после стресса.

А что если Белла бы не вышла на подиум?

Если бы Хадид отказалась участвовать в показе, вероятно, обсуждений было бы не меньше. Однако тон этих разговоров, возможно, был бы мягче — многие сочли бы такое решение проявлением силы, а не слабости.

В то же время, её появление, несмотря на недомогание, стало для многих напоминанием о человеческом измерении моды: за идеальной картинкой часто стоит борьба, которую публика не видит.

FAQ

Как Белла чувствует себя сейчас?
По словам модели, она восстанавливается после болезни Лайма и постепенно возвращается к нормальному графику.

Почему она решила ответить на критику?
Белла известна своей прямотой. Она предпочла поставить точку в обсуждении, не позволяя распространяться домыслам.

Было ли выступление успешным для Victoria's Secret?
Да, видео с её дефиле набрало миллионы просмотров, а обсуждение Хадид снова вернуло интерес к бренду.

Мифы и правда

Миф: модели всегда чувствуют себя идеально на подиуме.
Правда: даже самые успешные сталкиваются с усталостью, болью и стрессом.

Миф: публичность защищает от критики.
Правда: чем известнее человек, тем больше внимания к его слабостям.

Миф: признание проблем — проявление слабости.
Правда: это признак зрелости и уверенности в себе.

3 интересных факта

  1. Белла Хадид впервые участвовала в Victoria's Secret Fashion Show в 2016 году.

  2. Болезнь Лайма диагностировали ей еще в подростковом возрасте.

  3. Белла активно поддерживает фонды, финансирующие исследования по борьбе с Лаймом.

