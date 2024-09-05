Крем-суп из печёного перца: сплошные витамины и польза, и всё - без вреда для фигуры

Крем-суп из печёного перца: выглядит очень ярко и нарядно

Суп-пюре из печёного перца — изысканное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить самостоятельно. Ингредиенты для этого блюда доступны, а процесс приготовления не требует особых навыков. Попробуйте сделать этот суп и удивите своих близких необычным и вкусным угощением.

Для приготовления супа-пюре из печёного перца вам понадобятся следующие ингредиенты:

4 крупных болгарских перца;

1 стебель сельдерея;

1 луковица;

1 морковь;

2 зубчика чеснока;

1 чайная ложка зиры (кумина);

4 чайные ложки оливкового масла;

2 лавровых листа;

1-1,5 литра бульона.

Процесс приготовления состоит из следующих этапов:

Смажьте болгарские перцы маслом со всех сторон и запекайте их в предварительно разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение 15 минут, затем переверните их и запекайте ещё 15 минут до мягкости. После запекания оставьте перцы на 10 минут под фольгой, чтобы легче было снять кожицу и удалить семена. Нарежьте морковь, лук, сельдерей и чеснок. Налейте в кастрюлю 2 столовые ложки оливкового масла, обжарьте лук и чеснок в течение 3-5 минут, затем добавьте морковь и сельдерей и обжаривайте ещё 5 минут. Добавьте болгарский перец, зиру и лавровый лист в кастрюлю, влейте часть бульона так, чтобы он слегка покрывал овощи. Варите суп на среднем огне около 10 минут до мягкости моркови. Удалите лавровый лист и измельчите овощи блендером. Добавьте оставшийся бульон до получения нужной консистенции супа. Посолите и поперчите по вкусу.

При подаче можно добавить сметану, йогурт, сливки или сухарики.

Фото: www.flickr.com/ Geoff Peters (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)