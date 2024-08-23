Готовим восхитительную закуску из болгарского перца для праздничного стола

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительной закуски из болгарского перца. Блюдо будет прекрасно смотреться на праздничном столе. Раскрываем рецепт этой закуски.
Ингредиенты:
- Болгарский перец — 2 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Оливки — 100 г
- Яйцо — 3 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — 3 ст.л.
Приготовление:
- Отварить яйца. Дать им время остыть, а затем мелко нарезать, как и оливки.
- Натереть сыр на крупной тёрке.
- Пропустить чеснок через пресс.
- В миске соединить яйца, сыр, чеснок и оливки. Добавить майонез и перемешать.
- Срезать верхнюю часть болгарских перцев. Удалить семена.
- Нафаршировать перцы начинкой. Отправить в холодильник на 2 часа.
- По прошествии времени нарезать перцы кольцами. Закуска готова!
Фото: freepik.com/KamranAydinov
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