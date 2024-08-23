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Для праздничного стола: рецепт закуски из болгарского перца
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Готовим восхитительную закуску из болгарского перца для праздничного стола

Для праздничного стола: рецепт закуски из болгарского перца

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительной закуски из болгарского перца. Блюдо будет прекрасно смотреться на праздничном столе. Раскрываем рецепт этой закуски.

Ингредиенты:

  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Оливки — 100 г
  • Яйцо — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 3 ст.л.

Приготовление:

  1. Отварить яйца. Дать им время остыть, а затем мелко нарезать, как и оливки.
  2. Натереть сыр на крупной тёрке.
  3. Пропустить чеснок через пресс.
  4. В миске соединить яйца, сыр, чеснок и оливки. Добавить майонез и перемешать.
  5. Срезать верхнюю часть болгарских перцев. Удалить семена.
  6. Нафаршировать перцы начинкой. Отправить в холодильник на 2 часа.
  7. По прошествии времени нарезать перцы кольцами. Закуска готова!

Фото: freepik.com/KamranAydinov

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