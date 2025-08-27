Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by Etan J. Tal is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:17

Дом, переживший пожар и царя, обретёт новую жизнь: как будут реставрировать училище Белинского

На восстановление училища в Белинском выделено более 67 миллионов рублей

В городе Белинском начинается реставрация объекта культурного наследия федерального значения — здания бывшего уездного училища, которое посещал Виссарион Григорьевич Белинский.

Финансирование и сроки
На реставрацию выделено 67 млн 82 тыс. 909 рублей.
Открытый конкурс по поиску подрядчика стартовал 19 августа на портале госзакупок.
Работы планируют завершить к концу 2026 года.

История здания
Построено в 1821–1822 годах по проекту землемера Александровского.
Белинский (тогда ещё Белынский) был среди первых учеников и окончил училище в 1825 году.
В том же году в здании произошёл пожар, но его удалось спасти — это было единственное училище в уезде.
В 1836 году здесь несколько дней провёл император Николай I, получивший травму при опрокидывании экипажа неподалёку от Чембара (старое название города). В память об этом царь пожертвовал средства на превращение училища в церковь. Перестройку завершили в 1839 году.

Дальнейшая судьба
В советское время церковь закрыли.
Здание с пристройкой использовалось как пансионат, зернохранилище.
Позднее его передали мемориальному музею В. Г. Белинского.

Современное состояние
Сегодня одноэтажное деревянное строение находится в неудовлетворительном состоянии. Его необходимо не только восстановить, но и адаптировать под современные нужды.

