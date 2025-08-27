Дом, переживший пожар и царя, обретёт новую жизнь: как будут реставрировать училище Белинского

В городе Белинском начинается реставрация объекта культурного наследия федерального значения — здания бывшего уездного училища, которое посещал Виссарион Григорьевич Белинский.

Финансирование и сроки

На реставрацию выделено 67 млн 82 тыс. 909 рублей.

Открытый конкурс по поиску подрядчика стартовал 19 августа на портале госзакупок.

Работы планируют завершить к концу 2026 года.

История здания

Построено в 1821–1822 годах по проекту землемера Александровского.

Белинский (тогда ещё Белынский) был среди первых учеников и окончил училище в 1825 году.

В том же году в здании произошёл пожар, но его удалось спасти — это было единственное училище в уезде.

В 1836 году здесь несколько дней провёл император Николай I, получивший травму при опрокидывании экипажа неподалёку от Чембара (старое название города). В память об этом царь пожертвовал средства на превращение училища в церковь. Перестройку завершили в 1839 году.

Дальнейшая судьба

В советское время церковь закрыли.

Здание с пристройкой использовалось как пансионат, зернохранилище.

Позднее его передали мемориальному музею В. Г. Белинского.

Современное состояние

Сегодня одноэтажное деревянное строение находится в неудовлетворительном состоянии. Его необходимо не только восстановить, но и адаптировать под современные нужды.