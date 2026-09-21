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Белая юбка
Белая юбка
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Главная / Советы и рекомендации
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:46

Кружево и шелк не только для вечера: как бельевой стиль вписать в офисный гардероб

Ключевым правилом адаптации вещей в бельевом стиле для офиса остается соблюдение баланса между легкостью материалов и строгостью фасонов, подчеркнула стилист, основатель сервиса Style Box Ольга Ким. В комментарии NewsInfo эксперт подробнее рассказала, как интегрировать элементы бельевого стиля в деловой дресс-код без нарушения этикета.

Ранее представители индустрии призывали россиянок активнее внедрять бельевой стиль в рабочие будни. В частности, отмечалось, что атласная юбка может выглядеть уместно в деловой среде, если правильно подобрать к ней дополнение.

Ким пояснила, что при выборе юбки в бельевом стиле для офиса важно обращать внимание на длину. Оптимальным вариантом станет модель миди с возможной кружевной отделкой, которая не открывает ноги выше колена. Еще один способ — использование топов на бретелях, но исключительно в качестве нижнего слоя под жакет или пиджак.

По словам специалиста, ношение таких вещей как самостоятельного элемента гардероба в офисе не приветствуется. Для создания многослойности в образах также активно применяются современные синтетические ткани, которые держат форму лучше натуральных аналогов.

"Платья-комбинации можно носить в офис, но в случае, если закрыты плечи. Например, это может быть платье в сочетании с лонгсливом. Более облегающий лонгслив надевается под платье-комбинацию. Может быть, с тонкой водолазкой, либо тоже с пиджаком, чтобы не было глубокого открытого декольте или открытых плеч", — отметила Ким.

Цветовая палитра для подобных образов должна оставаться сдержанной. Стилист рекомендует выбирать благородные оттенки: молочный, бордовый, коричневый или цвет сливочного масла.

Относительно длины мини эксперт уточнила, что классический дресс-код подразумевает закрытые колени и плечи. Если правила компании позволяют носить короткие юбки, верх обязательно должен быть максимально закрытым, чтобы образ не выглядел вызывающе. В вопросе выбора обуви стоит придерживаться классики. Для сохранения безупречного вида обувных изделий необходимо знать, как правильно ухаживать за натуральной кожей.

"К бельевому стилю подойдут классические туфли-лодочки, ботильоны или сапоги с нешироким голенищем. Подойдут и лоферы вполне. Если в офисе допустим расслабленный стиль, можно сочетать бельевую юбку со свитшотом и кроссовками", — добавила специалист.

При формировании гардероба важно помнить и о комфорте базовых слоев одежды. Неправильно подобранное белье может навредить здоровью, о чем предупреждают врачи, указывая, что слишком тесные изделия провоцируют спазмы. Кроме того, при смене сезонов эксперты советуют вовремя проводить ревизию вещей в шкафу, чтобы освободить место для актуальных офисных комплектов.

Проверено экспертом: стилист Марина Воронцова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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