Демонстранты, перекрыв движение на проезжей части, протестуют против планов открыть рудник по добыче минерала ядарит, содержащего литий

В Белграде около 1 тыс. человек собрались у здания правительства и МИД республики

Воскресная акция является продолжением начавшихся в сербской столице 10 августа протестов, в ходе которых собравшиеся перекрывали соединяющий старую и новую части города мост Газела, часть международной трассы Е75, а также парализовали железнодорожное сообщение в столице, заняв пути на двух городских вокзалах.

Глава МВД Ивица Дачич заявил, что сотрудники его ведомства уже провели задержания ряда участников протеста 10 августа, которые подозреваются в совершении уголовных преступлений и других правонарушений. Министр отметил, что сотрудники полиции продолжают вести работу по установлению других лиц, которые в ходе протеста нарушали закон и в обязательном порядке понесут за это наказание.

Ивица Дачич ранее заявил, что прошедшая в Белграде акция протеста, в которой приняли участие до 27 тыс. человек, была организована "по сценарию цветных революций". Блокирование моста Газела, а также акции на железнодорожных станциях "поставили под угрозу безопасность граждан".

9 августа президент Сербии Александар Вучич заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран.

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