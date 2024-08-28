В Белгородской области переселят жителей четырех сел с компенсацией в 15 тысяч рублей из-за угроз безопасности

Жители четырех сел в Белгородской области будут переселены с компенсацией в размере 15 тысяч рублей. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, данное решение было принято в связи с угрозой опасности в регионе.
Переселение затронет села Пороз и Дроновку в Грайворонском округе, а также Старый хутор и хутор Павловка в Валуйском округе. Въезд в село Вязовое Краснояружского района будет закрыт.
Гладков отметил, что эти меры принимаются прежде всего для защиты граждан. "К сожалению, ситуация по-прежнему остается критической: число раненых растет, есть жертвы. Мы обязаны заботиться о безопасности населения", — подчеркнул он.
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