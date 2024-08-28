Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 91,4449
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 102,0798
Жителей четырех сел в Белгородской области переселят из-за ухудшения обстановки
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

В Белгородской области переселят жителей четырех сел с компенсацией в 15 тысяч рублей из-за угроз безопасности

Жителей четырех сел в Белгородской области переселят из-за ухудшения обстановки

Жители четырех сел в Белгородской области будут переселены с компенсацией в размере 15 тысяч рублей. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, данное решение было принято в связи с угрозой опасности в регионе.

Переселение затронет села Пороз и Дроновку в Грайворонском округе, а также Старый хутор и хутор Павловка в Валуйском округе. Въезд в село Вязовое Краснояружского района будет закрыт.

Гладков отметил, что эти меры принимаются прежде всего для защиты граждан. "К сожалению, ситуация по-прежнему остается критической: число раненых растет, есть жертвы. Мы обязаны заботиться о безопасности населения", — подчеркнул он.

Фото: commons.wikimedia.org/Urslingen1 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Прокуратура Парижа: Дуров обвинён в шести правонарушениях

Прокуратура Парижа: Дуров обвинён в шести правонарушениях

Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в шести правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Об этом заявили в парижской прокуратуре.

Читать полностью
Посол Бродский: Нетаньяху и Зеленский обсудили Ближний Восток и Украину

Посол Бродский: Нетаньяху и Зеленский обсудили Ближний Восток и Украину

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом сообщил посол Тель-Авива в Киеве Михаил Бродский.

Читать полностью

Общество

Родион Газманов показал архивное фото с отцом:

Родион Газманов показал архивное фото с отцом: "Он мог быть капитаном"

Сын певца Олега Газманова Родион Газманов продолжает делиться редкими снимками с отцом из прошлого.

Читать полностью
Яна Рудковская прошагала по красной дорожке

Яна Рудковская прошагала по красной дорожке "Новой волны" за руку с сыном

Продюсер Яна Рудковская устроила дефиле в Сочи в ярком наряде в компании четырёхлетнего сына Арсения.

Читать полностью

Новости