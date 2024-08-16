Украинская армия провалило нападение на Белгородскую область, которое обернулось гибелью большого количества военнослужащих, практически все выжившие получили ранения, столкнувшись с интенсивным огнем. Об этом сообщает американское издание The Washington Post (WP), ссылаясь на трех военных в ВСУ.

Рассказавшие изданию солдаты и командир одного из подразделений украинской армии об атаке на Белгородскую область подчеркнули, что регион был готов к угрозе нападения — ВС РФ укрепили область противотанковыми заграждениями и заминировали. Помимо этого, вторгшиеся части ВСУ на российскую территорию подверглись интенсивному обстрелу артеллерии, беспилотников и авиации.

В свою очередь, военный ВСУ с позывным "Хакер" сообщил, что за один день вся их группа получила ранения при попытках напасть на приграничную область в районе Колотиловки Краснояружского района "четыре дня назад". Он также рассказал, что из-за незнания территории, украинским войскам пришлось действовать абсолютно вслепую.

Кроме того, "Хакер" отметил, что из-за нападения на Белгородскую область большое количество военных были тяжело ранены или контужены, а другие были убиты, и их пришлось оставить. Боец добавил, что из-за интенсивного огня ВСУ пришлось несколько дней укрываться в окопах.

Фото: Facebook*/47th "Magura" Mechanized Brigade

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