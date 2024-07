В Белгороде запущен инновационный центр протезирования и комплексной реабилитации, ставший первым региональным учреждением в России, оказывающим специализированную поддержку военнослужащим, пострадавшим в ходе спецоперации.

Центр, рассчитанный на прием 500 пациентов ежегодно, обеспечит доступ к высококвалифицированной помощи не только для жителей Белгорода, но и из других регионов, избавляя их от необходимости ожидания и частых поездок в Москву.

Создание центра стало результатом успешного сотрудничества между правительством Белгородской области, государственным фондом "Защитники Отечества" и Национальным медицинским исследовательским центром травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО). В его здании установлены передовые диагностические и протезные системы, включая реабилитационные комплексы с искусственным интеллектом и интерактивные тренажеры.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, экспертиза специалистов из ЦИТО позволит производить протезы в рекордно короткие сроки, а развитие реабилитационных программ ускорит возвращение пациентов к активной жизни.

Запланировано открытие аналогичных центров в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Омской областях, укрепляя национальную систему поддержки пострадавших военнослужащих.

Фото: From Wikimedia Commons/ The U.S. Army