В ФПК заявили, что цена на дополнительные поезда между Белгородом и Москвой будут фиксирвоанными

В РЖД увеличили число поездов, курсирующих между Белгородом и Москвой

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочерняя компания РЖД, занимающаяся пассажирскими перевозками) увеличила количество поездов, курсирующих между Белгородом и Москвой, о чем было объявлено в телеграм-канале компании.

В сообщении уточняется, что поезд №220, следующий по маршруту Белгород — Москва, с 12 по 16 августа будет отправляться из Белгорода ежедневно в 01:36 по московскому времени и прибывать в столицу в 16:43.

Кроме того, поезд №742 "Ласточка", связывающий Белгород и Москву, с 11 августа (отправление из Москвы) и 12 августа (отправление из Белгорода) будет курсировать в составе из 10 вагонов вместо привычных пяти. Увеличенная составность поезда сохранится ежедневно до 30 августа.

ФПК также сообщила о доступности билетов на дополнительные рейсы из Белгорода и подчеркнула, что цены на них остаются неизменными.

Фото: From Wikimedia Commons/ Artem Svetlov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)