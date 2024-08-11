В ФПК заявили, что цена на дополнительные поезда между Белгородом и Москвой будут фиксирвоанными

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочерняя компания РЖД, занимающаяся пассажирскими перевозками) увеличила количество поездов, курсирующих между Белгородом и Москвой, о чем было объявлено в телеграм-канале компании.
В сообщении уточняется, что поезд №220, следующий по маршруту Белгород — Москва, с 12 по 16 августа будет отправляться из Белгорода ежедневно в 01:36 по московскому времени и прибывать в столицу в 16:43.
Кроме того, поезд №742 "Ласточка", связывающий Белгород и Москву, с 11 августа (отправление из Москвы) и 12 августа (отправление из Белгорода) будет курсировать в составе из 10 вагонов вместо привычных пяти. Увеличенная составность поезда сохранится ежедневно до 30 августа.
ФПК также сообщила о доступности билетов на дополнительные рейсы из Белгорода и подчеркнула, что цены на них остаются неизменными.
Фото: From Wikimedia Commons/ Artem Svetlov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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