Федеральная служба безопасности РФ поймала двух россиян, которые намеревались устроить пожар в мусульманском богослужебном здании в Белгороде по приказу украинской специальной службы. Об этом информировали агентство ТАСС в ЦОС ФСБ Российской Федерации.

Как сообщили в Центре общественных связей, федеральный орган исполнительной власти поймал двух россиян, которые собирались поджечь мусульманское молитвенное здание в городе на юге центрально-европейской части России.

Известно, что в прошлом месяце задержанных завербовал один из работников специальных служб Украины. Отмечается, что для общения с ними он применял приложение для мгновенного обмена сообщениями. Как сообщается, сотрудник спецслужбы предложил деньги двум россиянам, чтобы они пошли на преступление.

В ведомстве отмечают, что была предотвращена очередная попытка Киева по разжиганию межнациональной розни на территории Российской Федерации.

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