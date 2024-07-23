Федеральная служба безопасности РФ поймала двух россиян, которые намеревались устроить пожар в мусульманском богослужебном здании в Белгороде по приказу украинской специальной службы. Об этом информировали агентство ТАСС в ЦОС ФСБ Российской Федерации.
Как сообщили в Центре общественных связей, федеральный орган исполнительной власти поймал двух россиян, которые собирались поджечь мусульманское молитвенное здание в городе на юге центрально-европейской части России.
Известно, что в прошлом месяце задержанных завербовал один из работников специальных служб Украины. Отмечается, что для общения с ними он применял приложение для мгновенного обмена сообщениями. Как сообщается, сотрудник спецслужбы предложил деньги двум россиянам, чтобы они пошли на преступление.
В ведомстве отмечают, что была предотвращена очередная попытка Киева по разжиганию межнациональной розни на территории Российской Федерации.
Фото: Ikar.us (talk) (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
Историк Тодд: Запад уже осознал проигрыш Украины в конфликте
Французский историк Тодд констатировал проигрыш Украины в конфликте с Россией и неизбежность признания новых российских территорий.
Власти ФРГ: раскрыть подрыв Nord Stream мешает отсутствие доказательств
Правительство ФРГ ответило на запрос партии "Альтернатива для Германии" о расследовании подрыва "Северных потоков".
Терапевт Скерр: жировая болезнь печени может прогрессировать до рака
Британский терапевт Мартин Скерр обсудил риск развития рака печени при ожирении органа.
В состав продуктов начали добавлять воду, чтобы увеличить их вес
Качество продуктов за последние годы значительно ухудшилось, а производители пытаются исхитриться, чтобы их товар приобрели. Об этом NewsInfo.Ru сообщили руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь и врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша.