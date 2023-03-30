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  • Опубликована сегодня в 14:31

СМИ Бельгии: Тедеско полностью поменял сборную по сравнению с чемпионатом мира

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Доменико Тедеско "привнес новизну" в команду. Об этом довольно эмоционально пишет журналист ежедневного издания Sudinfo Филипп Гердай, оценивая работу спортивного руководителя.

"Тедеско полностью поменял команду по сравнению с чемпионатом мира.Уж не знаю, что он сказал игрокам. Ему не нужно много времени, чтобы добиться результата. Он приходит и делает! Он даже никогда не работал с бельгийцами из этой сборной!"

Договор Тедеско со сборной Бельгии заключен до конца чемпионата Европы 2024 года.

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