Флаг Бельгии
Флаг Бельгии
© flickr.com by fdecomite is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:54

Бельгия готова к диалогу: россияне скоро получат визы

Посольство Бельгии заявило о готовности возобновить выдачу туристических виз россиянам

Посольство Бельгии в Москве заявило о готовности снова начать оформление туристических виз для граждан России. Однако для этого необходимо расширение штата дипмиссии, сообщили "Известиям" представители посольства.

Почему визы не выдают сейчас

Дипломаты пояснили, что проблема не связана с санкциями против россиян. Причина — нехватка сотрудников после взаимной высылки дипломатов в 2022 году. Тогда Москва обязала покинуть страну 12 бельгийских сотрудников, ответив на аналогичные шаги Брюсселя на фоне начала специальной военной операции на Украине.

Из-за сокращения штата посольство было вынуждено приостановить обработку заявлений по ряду направлений, включая туристические визы.

Позиция дипмиссии

"Это не санкции против российских граждан, а результат нехватки возможностей, вызванной решениями российских властей. Мы надеемся, что однажды сможем возобновить обработку всех категорий виз", — подчеркнули в посольстве.

Контекст

На фоне постепенных изменений в визовой политике других стран ЕС недавно Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам. Документы принимают визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге.

Итог

Бельгия готова открыть туристическое направление, однако сделать это мешает кадровый дефицит. Возобновление выдачи виз напрямую зависит от восстановления работы посольства в полном объёме.

