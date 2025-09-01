Бельгия готова открыть двери туристам из России: мешает только один фактор

Бельгия выразила готовность вновь открыть возможность получения туристических виз для россиян, как только удастся увеличить число сотрудников в посольстве. Об этом пишет "Известия".

Дипломаты подчеркнули, что речь идёт не о санкциях, а исключительно о технических трудностях, связанных с нехваткой персонала. По их словам, как только проблема с численностью работников будет решена, выдача виз заработает в полном объёме.

Приём заявлений на краткосрочные визы в России был остановлен ещё в июне 2022 года. Тогда визовые центры Бельгии прекратили работу с туристическими документами.

Отметим, что недавно туристические визы для россиян вновь начала оформлять Словакия.