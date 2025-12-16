Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:48

Брюссель требует больше гарантий — план по российским активам завис

Бельгия пригрозила не разблокировать средства Euroclear без гарантий — Politico

Как пишет Politico, бельгийские власти сочли последнее предложение послов ЕС недостаточным и настаивают на дополнительных гарантиях. По данным издания, Брюссель предлагает механизмы защиты на случай исков или других ответных шагов со стороны Москвы, однако в Бельгии считают, что предлагаемые меры не снимают ключевых рисков. Страна требует юридически обязывающих гарантий от всех государств союза и не готова двигаться дальше без чётких условий.

Последний пакет, по информации источников, включал три пункта. Во-первых, Бельгия могла бы воспользоваться финансированием в объёме всего пакета, если столкнётся с исками или ответными мерами. Во-вторых, предполагалось, что она сможет опираться на систему безопасности вне зависимости от общей суммы гарантий, предоставляемых отдельными странами ЕС. В-третьих, никакие средства не должны быть переданы Украине до момента, пока гарантии не будут предоставлены, а все столицы одновременно получат указание расторгнуть двусторонние инвестиционные договоры с Россией.

"Непропорциональные риски" и фактор Euroclear

По словам неназванных дипломатов, бельгийская сторона отвергла предложения, поскольку ей нужны дополнительные гарантии того, что страна "не будет подвергаться непропорциональным рискам". При этом бельгийские чиновники, как следует из сообщения, подчеркнули, что попытки "отклонить их опасения были бы бессмысленны". В противном случае, добавили они, средства на счетах депозитария Euroclear "просто не будут разблокированы".

В центре внимания — возможность судебных претензий и ответных действий, которые, по оценке властей страны, могут ударить по национальным интересам. Поэтому Брюссель требует дополнительных юридических "страховок", которые не сводятся к декларациям.

Саммит 18-19 декабря и реакция Москвы

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия рассчитывает получить согласие стран ЕС на их экспроприацию на саммите 18-19 декабря. При этом премьер-министр королевства Барт Де Вевер ранее назвал планы Еврокомиссии "воровством", а само королевство, как указывается, опасается российских ответных мер и требует обязательных гарантий от партнёров по союзу.

Москва, со своей стороны, публично предупреждает о последствиях. Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Министр юстиции Константин Чуйченко заявил ТАСС, что руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие активов, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что Россия не оставит подобные действия без ответа.

