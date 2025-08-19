Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Брюгге
Брюгге
© commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:34

1500 сортов пива и шоколадные шедевры: узнайте, почему Бельгия — гастрономическая столица

Чем знаменита Бельгия: Брюссель — столица ЕС, 1500 сортов пива и 170 тысяч тонн шоколада в год

Маленькая, но влиятельная — именно так можно описать Бельгию. По данным канала "Алексей Куклев | Дневник Лёхи", эта страна в центре Европы давно стала символом культурного разнообразия, политической значимости и гастрономического искусства. От шоколада и пива до искусства и политики — Бельгия в каждой своей детали доказывает, что размер не всегда определяет масштаб влияния.

Три языка и одна страна

Бельгия — редкий пример государства с тремя официальными языками: французским, нидерландским (фламандским) и немецким. Однако это не просто формальность — языковая тема здесь затрагивает саму суть национальной идентичности.

Фландрия — богатый север, ориентированный на Нидерланды, а Валлония — индустриальный юг, в котором экономический рост замедлился. Этот разрыв породил десятилетия напряжённости и даже политических кризисов. Рекордным стал 2010-2011 год, когда страна прожила 541 день без правительства из-за споров между регионами.

Тем не менее, Бельгия сумела сохранить единство. Брюссель стал символическим мостом между культурами, где французский и фламандский звучат одинаково естественно.

Брюссель — сердце Европы

Хотя официально столицей ЕС считается Страсбург, именно Брюссель выполняет роль политического центра Европы. Здесь находятся Европейская комиссия, Совет ЕС и часть заседаний Европарламента.

Кроме того, в городе расположена штаб-квартира НАТО. В Брюсселе работает более 40 тысяч международных сотрудников, и этот статус делает его одним из самых интернациональных городов планеты.

Пиво, которое стало наследием ЮНЕСКО

Бельгия производит около 1500 сортов пива — больше, чем любая другая страна. Традиция уходит корнями в Средневековье, когда монастыри варили напиток не только ради дохода, но и ради безопасности: пить пиво было куда полезнее, чем воду.

Особую ценность здесь имеют траппистские сорта, варимые в монастырях, и уникальные ламбики, ферментация которых происходит за счёт диких дрожжей. Неудивительно, что пивоварение в Бельгии признано нематериальным наследием ЮНЕСКО.

Вафли и шоколад — символы вкуса

Бельгия подарила миру два типа вафель: воздушные брюссельские и плотные льежские с карамелизированным сахаром внутри. Настоящие вафли подаются только горячими и свежими, и именно поэтому они стали символом уличной еды.

Шоколад в Бельгии не менее знаменит. Здесь до сих пор сохраняются строгие стандарты: использование только натурального какао-масла, ручная работа и смелые эксперименты с начинками. Ещё в 1912 году Жан Нёхоф изобрёл легендарные трюфели, а сегодня страна ежегодно производит около 170 тысяч тонн шоколада.

Города-легенды: Брюгге и Антверпен

Брюгге часто называют "жемчужиной Севера". Его каналы и средневековые улицы сохранили атмосферу XV века. В 2000 году город был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и теперь туристы могут насладиться прогулками по каналам, башней Белфорт и местным пивом Brugse Zot.

Антверпен же получил статус мировой алмазной столицы. Более 80% всех бриллиантов мира проходят через местный рынок. Здесь расположены крупнейшие биржи и музеи, посвящённые ювелирному искусству.

Искусство и культура

Бельгия известна как родина фламандской живописи. Ян ван Эйк, Рубенс, Ван Дейк - именно их мастерство определило развитие западного искусства. Современники могут увидеть работы мастеров в музеях Брюсселя и Антверпена.

Не менее значима и школа сюрреализма. Картины Рене Магритта, такие как "Сын человека" или "Предательство образов", стали символами мирового искусства XX века. Его музей в Брюсселе ежегодно принимает тысячи посетителей.

К тому же именно здесь зародилась европейская традиция комиксов. Тинтин, Смурфики, Лаки Люк — все они вышли из-под пера бельгийских художников. В Брюсселе даже открыт Музей комиксов.

Праздники, природа и велосипеды

Каждое лето в Генте проходит фестиваль Gentse Feesten, собирающий до полутора миллионов гостей. Десять дней город живёт музыкой, театром, уличными представлениями и световыми инсталляциями.

Природа Бельгии также разнообразна: равнинная Фландрия на севере, Арденны с горами и лесами на юге, национальные парки, болота и даже горнолыжные курорты.

Кроме того, Бельгия считается одной из самых велосипедных стран Европы. Здесь более 6 тысяч километров велодорожек, а в Генте центр города полностью закрыт для автомобилей.

Бельгия — это страна, где удивительно гармонично сочетаются разные эпохи, языки и традиции. От архитектуры и искусства до шоколада и пива — здесь всё сделано с любовью к качеству и вниманием к деталям.

Это не та страна, что стремится громко заявлять о себе. Но именно её скромное обаяние и глубина культуры делают Бельгию местом, которое стоит узнать ближе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пересадка более 10 часов: идеи для путешественников сегодня в 10:44

10 часов ожидания: как я провёл пересадку в аэропорту длиннее рабочего дня

Личный опыт пересадки больше 10 часов: чем заняться в аэропорту и за его пределами, как превратить ожидание в комфорт или маленькое приключение.

Читать полностью » Психология перелётов: как снизить тревожность перед полётом сегодня в 9:42

Маленькие психологические хитрости для путешественников, боящихся летать

Как избежать стресса перед вылетом: психологические советы, личный опыт и простые приёмы, которые помогают путешествовать спокойнее.

Читать полностью » Долгая пересадка в аэропорту: как провести время с пользой сегодня в 8:40

Чем заняться в аэропорту, если пересадка длиннее фильма

Что делать при долгой пересадке в аэропорту: советы и идеи, чем заняться, чтобы провести время комфортно, с пользой и без лишнего стресса.

Читать полностью » Права и обязанности авиакомпаний при отмене рейсов сегодня в 7:36

Что делать пассажиру, если рейс отменили в последний момент

Что делать при отмене рейса: какие права у пассажиров и какие услуги обязаны предоставить авиакомпании по закону в России и за рубежом.

Читать полностью » Страховка багажа: что покрывает и нужна ли обычному туристу сегодня в 6:34

Страховка багажа: что я понял после первой утерянной сумки в аэропорту

Как работает страховка багажа: что она покрывает, в каких случаях реально полезна и нужна ли она обычному туристу.

Читать полностью » Стоит ли ждать горящих авиабилетов или покупать заранее сегодня в 5:33

Горящие билеты или планирование заранее: какую стратегию выбираю я

Стоит ли ждать горящих билетов или брать заранее? Разбираем две стратегии: плюсы, минусы и мой личный опыт поиска самого выгодного варианта.

Читать полностью » Как искать авиабилеты по подпискам и уведомлениям сегодня в 4:31

Как я научился ловить дешёвые билеты через подписки

Подписки на билеты и акции авиакомпаний: личный опыт, как правильно ими пользоваться, чтобы поймать дешёвый перелёт и не пропустить выгодные предложения.

Читать полностью » Когда лучше покупать авиабилеты для экономии сегодня в 3:28

Покупай вовремя: как я экономлю на перелётах с помощью простого правила

Когда покупать авиабилеты, чтобы сэкономить: советы опытного туриста о сроках, лайфхаках и проверенных способах найти лучшие цены.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Ученые Американского колледжа спортивной медицины назвали лучшие упражнения с гантелями для плеч
Культура и шоу-бизнес

Маргарита Суханкина: карьеру на сцене закончу, если залы опустеют
Дом

Как выбрать пылесос с эффективной фильтрацией для аллергиков и чистого воздуха
Наука и технологии

Нейробиологи выявляют связь между дофамином и тягой к сладкому
Наука и технологии

Нейробиологи выявили ключевые факторы формирования дружеских связей
Питомцы

Куриная кожица вызывает у собак ожирение и панкреатит
Спорт и фитнес

Шаги Basic Step, V-Step и другие: техника базовых элементов танцевальной аэробики
Садоводство

Эксперты рекомендуют обрезать отплодоносившие побеги малины в конце августа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru