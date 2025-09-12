Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:18

Вафли за минуты, а не часы: быстрый бельгийский рецепт, который сэкономит ваше утро и удивит гостей

Традиционный рецепт бельгийских вафель использует муку, яйца и масло для золотистой поверхности

Представьте: нежные внутри, хрустящие снаружи вафли, которые кажутся настоящим бисквитным пирожным! Эти бельгийские вафли отличаются от обычных своей толщиной и крупными ячейками. Из недорогих ингредиентов вы легко приготовите их на завтрак или для быстрого перекуса. А с разными топпингами каждый раз получится новый вкус.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука: 180 г
  • Сливочное масло: 100 г (выбирайте натуральное, не ниже 72% жирности)
  • Яйца: 2 шт.
  • Молоко: 230 мл
  • Сахар: 100 г (вафли получаются достаточно сладкими, можно уменьшить по вкусу)
  • Ванильный сахар: 8 г (или ваниль, или другой ароматизатор)
  • Разрыхлитель: 1 ч. л.
  • Соль: щепотка (для взбивания белка)

Пошаговое приготовление

Добавьте ванильный сахар и мягкое сливочное масло, разотрите до однородности силиконовой лопаткой. Если масса густая, влейте 2 ст. л. молока. Будьте осторожны с ванилином — на кончике ножа, иначе может появиться горечь. Добавьте молоко комнатной температуры или чуть тёплое, тщательно перемешайте.

Просейте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте в смесь. Тесто должно быть не слишком густым, но и не жидким — при необходимости подсыпьте ещё муки. В охлаждённые белки добавьте щепотку соли и взбивайте миксером до крепкой пены. Начните на низких оборотах, постепенно увеличивая скорость — это займёт 5-6 минут.

Аккуратно вмешайте взбитые белки в тесто плавными движениями лопаткой, чтобы они не осели. Так вафли выйдут воздушными. Готовое тесто должно быть нежным, кремообразным, похожим на бисквитное, и свободно литься.

Ориентируйтесь на индикатор готовности. Не смазывайте панели, если покрытие антипригарное и в тесте достаточно масла — или используйте растительное масло с кисточкой.

Налейте около 3 ст. л. теста на каждую ячейку, распределите в углы и закройте крышку. Пеките до золотистого цвета — у меня 10-11 минут, но время зависит от прибора (профессиональные — 2 минуты, домашние — 5-7). Не открывайте часто, чтобы верх пропёкся равномерно.

Снимите силиконовой лопаткой и дайте остыть на решётке — так они станут хрустящими снаружи и мягкими внутри. У меня получилось 12 вафель размером 9x10 см.

В разрезе вафли пористые и воздушные, напоминают бисквитное пирожное — лучше один раз попробовать! Снаружи они сразу хрустят, но со временем могут стать мягче, даже если не складывать стопкой или не упаковывать. Экспериментируйте с топпингами для разнообразия.

