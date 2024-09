Бельгия из-за ситуации на Украине хочет расположить систему ПВО в Антверпене

Мэр Антверпена Барт де Вевер, также являющийся кандидатом в премьер-министры Бельгии, выступил с инициативой размещения систем ПВО Patriot для защиты порта города.

В интервью бельгийским СМИ, приуроченному к 80-й годовщине освобождения Антверпена от немецко-фашистской оккупации, де Вевер заявил, что, хотя он надеется на скорейшее завершение конфликта на Украине, Антверпен должен быть готов к обороне.

Свою позицию мэр объяснил необходимостью защитить бизнес и инвестиции в порту. Де Вевер выразил опасения, что бизнес не захочет инвестировать в Антверпен, если он не будет надежно защищен, как это уже сделано в Роттердаме и Гамбурге.

По словам де Вевера, Антверпен должен иметь возможность защитить себя, и он приложит все усилия, чтобы обеспечить необходимое финансирование.

Мэр уже начал кампанию по сбору средств для размещения систем Patriot вокруг порта Антверпен. Де Вевер напомнил, что предлагал эту инициативу еще несколько лет назад, но тогда его высмеяли. "Ну и кто теперь смеется?", — задал риторический вопрос бельгийский политик.

Напомним, что в Антверпене расположен второй по величине торговый порт в Европе.

Фото: www. dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)