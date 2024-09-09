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Бельгия раскритиковала Венгрию из-за решения по мигрантам
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Бельгия осудила угрозы Венгрии отправить мигрантов в Брюссель: конфликт внутри ЕС обостряется

Бельгия раскритиковала Венгрию из-за решения по мигрантам

Госсекретарь Бельгии по миграционным вопросам Николь де Мур выразила жесткую критику в адрес Венгрии за её заявления о намерении переправить мигрантов в Брюссель, где находятся ключевые органы Европейского Союза. Эта ситуация возникла на фоне усиливающихся противоречий по поводу общей миграционной политики ЕС.

Де Мур подчеркнула, что подобные односторонние действия подрывают дух европейской солидарности и ослабляют сотрудничество между странами-членами. Она также отметила, что такие угрозы демонстрируют неуважение к институтам ЕС и его общей миграционной политике.

В ответ на сложившуюся ситуацию бельгийский представитель в ЕС получил поручение от де Мур провести переговоры с венгерской стороной для обсуждения этого вопроса. Кроме того, она выразила надежду на оперативное и решительное вмешательство Еврокомиссии, которая, по её мнению, должна отреагировать на этот инцидент.

Эта напряжённость возникла после заявления главы администрации венгерского премьер-министра Гергея Гуйяша, сделанного в августе. Он заявил, что если Брюссель продолжает настаивать на приеме мигрантов, Венгрия будет отправлять их прямо туда.

Венгрия, после миграционного кризиса, начала жестко контролировать свои границы и усилила меры против беженцев. Это вызвало значительное недовольство со стороны ООН и Евросоюза, которые не раз критиковали Будапешт за нарушение прав мигрантов.

В июне Суд ЕС в Люксембурге обязал Венгрию выплатить штраф в размере 200 миллионов евро и ежедневные выплаты в миллион евро за невыполнение решений суда, связанных с нарушениями европейских миграционных норм. Несмотря на это, премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не изменит свою политику, добавив, что Суд ЕС, по его мнению, контролируется американским миллиардером Джорджем Соросом.

Также директор по коммуникациям венгерского правящего альянса "Фидес — Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер подчеркнул, что Венгрия готова пропустить нелегальных мигрантов через свою территорию в Австрию и Германию, если ЕС не пересмотрит наложенные на страну штрафы за несоблюдение миграционных правил.

Фото: www. flickr. com/Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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