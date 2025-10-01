Белорусский сюрприз в России: как Belgee S50 бросает вызов китайскому Geely
Белорусский седан Belgee S50 появился на российском рынке, предлагая альтернативу Geely Emgrand IV поколения с более доступной ценой — дешевле на 400 тысяч рублей. Модель построена на платформе BMA, уже применявшейся в кроссовере Belgee X50, и отличается от китайского "донора" в основном логотипами и декоративной планкой между задними фонарями. В Беларуси S50 дебютировал в конце 2024 года, а теперь компания выходит с ним в России, предлагая пятилетнюю гарантию или пробег до 150 тысяч километров под слоганом "надёжность в движении".
Внешний вид и интерьер
Belgee S50 практически идентичен Geely Emgrand, но в салоне есть свои нюансы. Базовые комплектации оснащены 8-дюймовым мультимедийным дисплеем, тогда как топовые версии получили 12,3-дюймовый экран и поддержку Apple CarPlay. Интерьер дорогих комплектаций выполнен в чёрной гамме, в отличие от светлого салона Emgrand IV, что делает его более практичным в эксплуатации.
Технические характеристики
Под капотом седана установлен атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью 122 л. с., который может работать с пятиступенчатой механической коробкой или шестиступенчатым автоматом. Задняя подвеска — торсионная балка.
Комплектации и цены
-
Active MT — начальная версия с тканевым салоном, 15-дюймовыми колёсами, галогенными фарами, фронтальными подушками и датчиком света. Цена стартует от 1 849 990 рублей, со скидкой — 1 649 990 рублей.
-
Active 6AT — версия с автоматической коробкой, бесключевым доступом и климат-контролем. Стоимость от 1 999 990 рублей, с учётом скидок — 1 849 990 рублей.
-
Style 6AT — добавлены 16-дюймовые диски, светодиодные фары, обогрев руля и лобового стекла, камера заднего вида. Цена от 2 089 990 рублей, со скидкой — 1 939 990 рублей.
-
Prestige 6AT — топовая комплектация с 17-дюймовыми колесами, люком, отделкой из экокожи, шестью подушками безопасности, электроприводом зеркал и крупным мультимедийным экраном. Стоимость — 2 269 990 рублей, со всеми выгодами — 2 119 990 рублей.
Сравнение с Geely Emgrand
|Параметр
|Belgee S50
|Geely Emgrand IV
|Двигатель
|1,5 л, 122 л. с.
|1,5 л, 122 л. с.
|Коробка
|МКП/АКП
|МКП/АКП
|Дизайн салона
|Чёрный
|Светлый
|Цены
|от 1,849 млн ₽
|от 2,249 млн ₽
|Гарантия
|5 лет / 150 тыс. км
|5 лет / 150 тыс. км
Советы шаг за шагом при выборе
-
Определите, нужен ли вам автомат или механика. Для городских условий автомат удобнее.
-
Выберите комплектацию с учётом базовых и дополнительных опций: комфортные функции вроде климат-контроля и камеры заднего вида повышают удобство.
-
Рассчитайте выгоды от текущих скидок и акций — разница в цене может достигать 400 тысяч рублей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Покупка базовой версии без обогрева руля зимой приведёт к дискомфорту → выбирайте Style 6AT с подогревом.
-
Сравнение только по цене может упустить нюансы интерьера и мультимедиа → учитывайте топовые комплектации для большего удобства.
А что если…
Если вы планируете эксплуатировать автомобиль в крупных городах с пробками, автоматическая коробка с климат-контролем будет оптимальным выбором. При долгих поездках по трассе важно обратить внимание на комплектации с 16-17-дюймовыми дисками и светодиодными фарами для комфорта и безопасности.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена
|Торсионная балка сзади может уступать многорычажной подвеске
|Практичный чёрный салон
|Базовый мультимедийный экран меньше, чем у конкурентов
|Сравнимая мощность двигателя
|Некоторые опции доступны только в топовой версии
|Пятилетняя гарантия
|Дизайн почти идентичен китайскому оригиналу
|Возможность экономии до 400 тыс. ₽
|Ограниченный выбор цветов кузова
FAQ
Как выбрать подходящую комплектацию?
Смотрите на набор опций, которые важны для вашего комфорта: климат-контроль, мультимедиа, подогрев руля и стекла.
Сколько стоит Belgee S50 в России?
Начальная цена — 1 849 990 рублей, со скидками — от 1 649 990 рублей.
Что лучше для города — МКП или АКП?
Автомат удобнее в пробках, механика подойдёт для экономичной езды и контролируемого стиля вождения.
Мифы и правда
Миф: Belgee S50 — это просто копия Geely.
Правда: внешне схож, но интерьер, цветовая гамма и отдельные опции делают S50 самостоятельной моделью с уникальными преимуществами для российского рынка.
3 интересных факта
-
Белорусская модель дешевле китайского "донора" почти на 400 тысяч рублей.
-
Платформа BMA уже доказала свою надёжность на кроссовере Belgee X50.
-
Топовая версия оснащена шестью подушками безопасности и крупным мультимедийным экраном, что редкость для седанов этого класса.
