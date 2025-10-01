Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
BELGEE S50 front
BELGEE S50 front
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:06

Белорусский сюрприз в России: как Belgee S50 бросает вызов китайскому Geely

Продажи белорусского седана Belgee S50 начались в России с пятилетней гарантией

Белорусский седан Belgee S50 появился на российском рынке, предлагая альтернативу Geely Emgrand IV поколения с более доступной ценой — дешевле на 400 тысяч рублей. Модель построена на платформе BMA, уже применявшейся в кроссовере Belgee X50, и отличается от китайского "донора" в основном логотипами и декоративной планкой между задними фонарями. В Беларуси S50 дебютировал в конце 2024 года, а теперь компания выходит с ним в России, предлагая пятилетнюю гарантию или пробег до 150 тысяч километров под слоганом "надёжность в движении".

Внешний вид и интерьер

Belgee S50 практически идентичен Geely Emgrand, но в салоне есть свои нюансы. Базовые комплектации оснащены 8-дюймовым мультимедийным дисплеем, тогда как топовые версии получили 12,3-дюймовый экран и поддержку Apple CarPlay. Интерьер дорогих комплектаций выполнен в чёрной гамме, в отличие от светлого салона Emgrand IV, что делает его более практичным в эксплуатации.

Технические характеристики

Под капотом седана установлен атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью 122 л. с., который может работать с пятиступенчатой механической коробкой или шестиступенчатым автоматом. Задняя подвеска — торсионная балка.

Комплектации и цены

  1. Active MT — начальная версия с тканевым салоном, 15-дюймовыми колёсами, галогенными фарами, фронтальными подушками и датчиком света. Цена стартует от 1 849 990 рублей, со скидкой — 1 649 990 рублей.

  2. Active 6AT — версия с автоматической коробкой, бесключевым доступом и климат-контролем. Стоимость от 1 999 990 рублей, с учётом скидок — 1 849 990 рублей.

  3. Style 6AT — добавлены 16-дюймовые диски, светодиодные фары, обогрев руля и лобового стекла, камера заднего вида. Цена от 2 089 990 рублей, со скидкой — 1 939 990 рублей.

  4. Prestige 6AT — топовая комплектация с 17-дюймовыми колесами, люком, отделкой из экокожи, шестью подушками безопасности, электроприводом зеркал и крупным мультимедийным экраном. Стоимость — 2 269 990 рублей, со всеми выгодами — 2 119 990 рублей.

Сравнение с Geely Emgrand

Параметр Belgee S50 Geely Emgrand IV
Двигатель 1,5 л, 122 л. с. 1,5 л, 122 л. с.
Коробка МКП/АКП МКП/АКП
Дизайн салона Чёрный Светлый
Цены от 1,849 млн ₽ от 2,249 млн ₽
Гарантия 5 лет / 150 тыс. км 5 лет / 150 тыс. км

Советы шаг за шагом при выборе

  1. Определите, нужен ли вам автомат или механика. Для городских условий автомат удобнее.

  2. Выберите комплектацию с учётом базовых и дополнительных опций: комфортные функции вроде климат-контроля и камеры заднего вида повышают удобство.

  3. Рассчитайте выгоды от текущих скидок и акций — разница в цене может достигать 400 тысяч рублей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка базовой версии без обогрева руля зимой приведёт к дискомфорту → выбирайте Style 6AT с подогревом.

  • Сравнение только по цене может упустить нюансы интерьера и мультимедиа → учитывайте топовые комплектации для большего удобства.

А что если…

Если вы планируете эксплуатировать автомобиль в крупных городах с пробками, автоматическая коробка с климат-контролем будет оптимальным выбором. При долгих поездках по трассе важно обратить внимание на комплектации с 16-17-дюймовыми дисками и светодиодными фарами для комфорта и безопасности.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Доступная цена Торсионная балка сзади может уступать многорычажной подвеске
Практичный чёрный салон Базовый мультимедийный экран меньше, чем у конкурентов
Сравнимая мощность двигателя Некоторые опции доступны только в топовой версии
Пятилетняя гарантия Дизайн почти идентичен китайскому оригиналу
Возможность экономии до 400 тыс. ₽ Ограниченный выбор цветов кузова

FAQ

Как выбрать подходящую комплектацию?
Смотрите на набор опций, которые важны для вашего комфорта: климат-контроль, мультимедиа, подогрев руля и стекла.

Сколько стоит Belgee S50 в России?
Начальная цена — 1 849 990 рублей, со скидками — от 1 649 990 рублей.

Что лучше для города — МКП или АКП?
Автомат удобнее в пробках, механика подойдёт для экономичной езды и контролируемого стиля вождения.

Мифы и правда

Миф: Belgee S50 — это просто копия Geely.
Правда: внешне схож, но интерьер, цветовая гамма и отдельные опции делают S50 самостоятельной моделью с уникальными преимуществами для российского рынка.

3 интересных факта

  1. Белорусская модель дешевле китайского "донора" почти на 400 тысяч рублей.

  2. Платформа BMA уже доказала свою надёжность на кроссовере Belgee X50.

  3. Топовая версия оснащена шестью подушками безопасности и крупным мультимедийным экраном, что редкость для седанов этого класса.

