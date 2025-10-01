Белорусский сюрприз в России: как Belgee S50 бросает вызов китайскому Geely

Белорусский седан Belgee S50 появился на российском рынке, предлагая альтернативу Geely Emgrand IV поколения с более доступной ценой — дешевле на 400 тысяч рублей. Модель построена на платформе BMA, уже применявшейся в кроссовере Belgee X50, и отличается от китайского "донора" в основном логотипами и декоративной планкой между задними фонарями. В Беларуси S50 дебютировал в конце 2024 года, а теперь компания выходит с ним в России, предлагая пятилетнюю гарантию или пробег до 150 тысяч километров под слоганом "надёжность в движении".

Внешний вид и интерьер

Belgee S50 практически идентичен Geely Emgrand, но в салоне есть свои нюансы. Базовые комплектации оснащены 8-дюймовым мультимедийным дисплеем, тогда как топовые версии получили 12,3-дюймовый экран и поддержку Apple CarPlay. Интерьер дорогих комплектаций выполнен в чёрной гамме, в отличие от светлого салона Emgrand IV, что делает его более практичным в эксплуатации.

Технические характеристики

Под капотом седана установлен атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью 122 л. с., который может работать с пятиступенчатой механической коробкой или шестиступенчатым автоматом. Задняя подвеска — торсионная балка.

Комплектации и цены

Active MT — начальная версия с тканевым салоном, 15-дюймовыми колёсами, галогенными фарами, фронтальными подушками и датчиком света. Цена стартует от 1 849 990 рублей, со скидкой — 1 649 990 рублей. Active 6AT — версия с автоматической коробкой, бесключевым доступом и климат-контролем. Стоимость от 1 999 990 рублей, с учётом скидок — 1 849 990 рублей. Style 6AT — добавлены 16-дюймовые диски, светодиодные фары, обогрев руля и лобового стекла, камера заднего вида. Цена от 2 089 990 рублей, со скидкой — 1 939 990 рублей. Prestige 6AT — топовая комплектация с 17-дюймовыми колесами, люком, отделкой из экокожи, шестью подушками безопасности, электроприводом зеркал и крупным мультимедийным экраном. Стоимость — 2 269 990 рублей, со всеми выгодами — 2 119 990 рублей.

Сравнение с Geely Emgrand

Параметр Belgee S50 Geely Emgrand IV Двигатель 1,5 л, 122 л. с. 1,5 л, 122 л. с. Коробка МКП/АКП МКП/АКП Дизайн салона Чёрный Светлый Цены от 1,849 млн ₽ от 2,249 млн ₽ Гарантия 5 лет / 150 тыс. км 5 лет / 150 тыс. км

Советы шаг за шагом при выборе

Определите, нужен ли вам автомат или механика. Для городских условий автомат удобнее. Выберите комплектацию с учётом базовых и дополнительных опций: комфортные функции вроде климат-контроля и камеры заднего вида повышают удобство. Рассчитайте выгоды от текущих скидок и акций — разница в цене может достигать 400 тысяч рублей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Покупка базовой версии без обогрева руля зимой приведёт к дискомфорту → выбирайте Style 6AT с подогревом.

Сравнение только по цене может упустить нюансы интерьера и мультимедиа → учитывайте топовые комплектации для большего удобства.

А что если…

Если вы планируете эксплуатировать автомобиль в крупных городах с пробками, автоматическая коробка с климат-контролем будет оптимальным выбором. При долгих поездках по трассе важно обратить внимание на комплектации с 16-17-дюймовыми дисками и светодиодными фарами для комфорта и безопасности.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Доступная цена Торсионная балка сзади может уступать многорычажной подвеске Практичный чёрный салон Базовый мультимедийный экран меньше, чем у конкурентов Сравнимая мощность двигателя Некоторые опции доступны только в топовой версии Пятилетняя гарантия Дизайн почти идентичен китайскому оригиналу Возможность экономии до 400 тыс. ₽ Ограниченный выбор цветов кузова

FAQ

Как выбрать подходящую комплектацию?

Смотрите на набор опций, которые важны для вашего комфорта: климат-контроль, мультимедиа, подогрев руля и стекла.

Сколько стоит Belgee S50 в России?

Начальная цена — 1 849 990 рублей, со скидками — от 1 649 990 рублей.

Что лучше для города — МКП или АКП?

Автомат удобнее в пробках, механика подойдёт для экономичной езды и контролируемого стиля вождения.

Мифы и правда

Миф: Belgee S50 — это просто копия Geely.

Правда: внешне схож, но интерьер, цветовая гамма и отдельные опции делают S50 самостоятельной моделью с уникальными преимуществами для российского рынка.

3 интересных факта