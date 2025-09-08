Белорусский кроссовер обошёл китайский хит: смена лидера на рынке стала сюрпризом

На российском рынке новых автомобилей снова произошла примечательная перестановка. В начале сентября в лидерах оказался белорусский кроссовер Belgee X50, сумевший обойти главного конкурента среди иностранных моделей. Это событие стало знаковым для всего авторынка, ведь долгое время пальма первенства принадлежала китайскому Haval Jolion. Теперь же ситуация изменилась, что подтверждают свежие данные аналитиков.

Ситуация на рынке в начале сентября

В первую неделю осени, с 1 по 7 сентября 2025 года, в России было реализовано 28,9 тысячи новых легковых автомобилей. Этот показатель оказался на 3% ниже, чем неделей ранее. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то падение ещё ощутимее — минус 24%. Такая динамика отражает общее охлаждение спроса, с которым рынок сталкивается уже несколько месяцев подряд.

При этом интересным оказалось распределение мест в модельном рейтинге. Абсолютным лидером остаётся Lada Granta: в начале сентября дилеры реализовали почти три тысячи таких машин (2984 штуки). Но дальше список претерпел изменения.

Белорусский кроссовер вышел в топ

Belgee X50 занял вторую строчку общего рейтинга и впервые в истории возглавил список самых популярных иномарок. За неделю россияне приобрели 1399 автомобилей этой модели. Тем самым X50 сместил на третье место Haval Jolion, чьи продажи составили 1379 единиц. Несмотря на небольшую разницу в результатах, сама смена лидера выглядит знаковой.

Кроссовер белорусского производства долгое время оставался в тени китайских марок, которые занимали большую часть сегмента. Однако активное продвижение модели, доступная цена и современное оснащение помогли ей пробиться в топ и составить серьёзную конкуренцию привычным игрокам.

Конкуренты и расстановка сил

На четвёртой позиции рейтинга оказалась Lada Vesta — за первую неделю сентября реализовано 1364 машины. Остальные модели не смогли преодолеть планку в тысячу продаж.