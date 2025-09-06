Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
BELGEE X50
BELGEE X50
© commons.wikimedia by NOhead87 is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:24

Трейд-ин и скидки: как сэкономить на покупке белорусского авто

В Белоруссии автомобили Belgee подешевели: S50 теперь стоит от ₽1,43 млн — данные Quto

Белорусский автопроизводитель Belgee объявил о снижении цен на все модели, сообщает Quto. Новые рекомендованные розничные цены распространяются на седан S50, а также кроссоверы X50 и X70.

Новые цены

  • Belgee S50

    • базовая версия: 52,9 тыс. бел. руб. (≈₽1,43 млн) вместо 57,6 тыс. (≈₽1,56 млн),

    • максимальная комплектация: 60,9 тыс. бел. руб. (≈₽1,65 млн) вместо 67,8 тыс. (≈₽1,84 млн).

  • Belgee X50

    • стартовая цена: 61,9 тыс. бел. руб. (≈₽1,68 млн).

  • Belgee X70

    • стартовая цена: 72,9 тыс. бел. руб. (≈₽1,98 млн).

Дополнительные выгоды

Производитель также предлагает клиентам дополнительные скидки — например, при сдаче старого автомобиля по программе трейд-ин.

Итог

Снижение цен делает автомобили Belgee более конкурентоспособными как на внутреннем рынке Белоруссии, так и в России, где эти машины также востребованы в сегменте доступных иномарок.

