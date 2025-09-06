Трейд-ин и скидки: как сэкономить на покупке белорусского авто
Белорусский автопроизводитель Belgee объявил о снижении цен на все модели, сообщает Quto. Новые рекомендованные розничные цены распространяются на седан S50, а также кроссоверы X50 и X70.
Новые цены
-
Belgee S50
-
базовая версия: 52,9 тыс. бел. руб. (≈₽1,43 млн) вместо 57,6 тыс. (≈₽1,56 млн),
-
максимальная комплектация: 60,9 тыс. бел. руб. (≈₽1,65 млн) вместо 67,8 тыс. (≈₽1,84 млн).
-
-
Belgee X50
-
стартовая цена: 61,9 тыс. бел. руб. (≈₽1,68 млн).
-
-
Belgee X70
-
стартовая цена: 72,9 тыс. бел. руб. (≈₽1,98 млн).
-
Дополнительные выгоды
Производитель также предлагает клиентам дополнительные скидки — например, при сдаче старого автомобиля по программе трейд-ин.
Итог
Снижение цен делает автомобили Belgee более конкурентоспособными как на внутреннем рынке Белоруссии, так и в России, где эти машины также востребованы в сегменте доступных иномарок.
