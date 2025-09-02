Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
BELGEE S50 front
BELGEE S50 front
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:16

В России дорожает всё, кроме этих машин: что скрывает феномен одного автогиганта

Belgee укрепляет позиции в России: спрос на X50 и X70 увеличился в 2025 году

В августе 2025 года спрос на автомобили марки Belgee в России вырос на 19,7% по сравнению с началом года (январём-мартом), сообщает "Известия".

Какие модели популярнее всего

  • Belgee X50 (аналог Geely Coolray) — рост спроса +24%.
  • Belgee X70 (Geely Atlas Pro) — рост спроса +9,4%.

При этом предложение на рынке также увеличилось:

  • количество объявлений о продаже X50 выросло в 2,1 раза,
  • а X70 — в 1,9 раза.

В целом предложение машин марки удвоилось, но цены остались на прежнем уровне.

Средние цены в августе 2025 года

  • Belgee X50 — 2,7 млн рублей;
  • Belgee X70 — 3,1 млн рублей.

Подержанные Belgee
На вторичном рынке марка также прибавила:

  • общий рост спроса — +46,3%;
  • на X70 — почти +95,4%;
  • на X50 — +46%.

Интересно, что с начала 2025 года подержанные автомобили Belgee в среднем подешевели на 2,5%, что делает их более привлекательными для покупателей.

Таким образом, белорусские кроссоверы Belgee постепенно укрепляют свои позиции в России — их активно покупают как новыми, так и на вторичном рынке.

