В России дорожает всё, кроме этих машин: что скрывает феномен одного автогиганта
В августе 2025 года спрос на автомобили марки Belgee в России вырос на 19,7% по сравнению с началом года (январём-мартом), сообщает "Известия".
Какие модели популярнее всего
- Belgee X50 (аналог Geely Coolray) — рост спроса +24%.
- Belgee X70 (Geely Atlas Pro) — рост спроса +9,4%.
При этом предложение на рынке также увеличилось:
- количество объявлений о продаже X50 выросло в 2,1 раза,
- а X70 — в 1,9 раза.
В целом предложение машин марки удвоилось, но цены остались на прежнем уровне.
Средние цены в августе 2025 года
- Belgee X50 — 2,7 млн рублей;
- Belgee X70 — 3,1 млн рублей.
Подержанные Belgee
На вторичном рынке марка также прибавила:
- общий рост спроса — +46,3%;
- на X70 — почти +95,4%;
- на X50 — +46%.
Интересно, что с начала 2025 года подержанные автомобили Belgee в среднем подешевели на 2,5%, что делает их более привлекательными для покупателей.
Таким образом, белорусские кроссоверы Belgee постепенно укрепляют свои позиции в России — их активно покупают как новыми, так и на вторичном рынке.
