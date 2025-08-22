Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
BELGEE S50 front
BELGEE S50 front
© commons.wikimedia.org by NOhead87 is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:51

Два автомобиля, которые могут изменить Belgee: что готовят X80 и e22H

Belgee готовит к производству кроссовер X80 на базе Geely Galaxy Starship 7

До конца 2025 года совместное белорусско-китайское предприятие "БелДжи" планирует вывести на рынок Беларуси сразу две новинки: гибридный кроссовер Belgee X80 и доступный электромобиль Geely e22H. Об этом рассказал в интервью агентству "БелТА" генеральный директор компании Геннадий Свидерский.

Что скрывается за индексом X80?
По предварительным данным, под именем Belgee X80 выйдет локализованная версия компактного кроссовера Geely Galaxy Starship 7.

  • силовая установка — гибридная,
  • мощность — 218 л. с.,
  • производство готовят на заводе "БелДжи".

Ранее об этом сообщал портал "Китайские-автомобили.рф".

Бюджетный электромобиль Geely e22H
На фото, опубликованных "БелТА", запечатлён автомобиль, известный в Китае под именем Xingyuan (Star Wish). Его характеристики:

  • длина — 4,1 м,
  • задний привод,
  • электродвигатель расположен на задней оси.

Ожидается, что первые поставки в Беларусь будут идти напрямую из Китая. Если же модель заинтересует покупателей, возможно развёртывание её сборки на мощностях "БелДжи".

Перспективы для российского рынка
Хотя основным рынком для "БелДжи" остаётся Беларусь, фактически главный объём продаж предприятие ориентирует на Россию. Поэтому X80 почти наверняка появится и в РФ, пусть и с небольшим временным лагом. В случае успешной локализации e22H не исключено, что и он поступит на российский рынок.

Belgee X80 и Geely e22H могут стать ключевыми новинками "БелДжи" в ближайшие годы: первый укрепит позиции бренда в сегменте гибридов, а второй — откроет доступ к массовому сегменту электромобилей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

KIA снизила цену на Ceed Tourer 2025 в Европе до 27 тысяч евро сегодня в 7:17

Скидка, которой не ждали: почему KIA Ceed Tourer внезапно стал самым выгодным выбором

KIA Ceed Tourer 2025 неожиданно подешевел почти на 4700 евро: универсал теперь выгоднее популярных кроссоверов и конкурентов вроде Skoda Octavia.

Читать полностью » Chevrolet стала лидером продаж в Казахстане в июле благодаря модели Cobalt сегодня в 7:12

Секрет успеха: этот Chevrolet стал самым продаваемым в Казахстане

Chevrolet установил рекорд на казахстанском рынке, возглавив июльские продажи. Главная роль в успехе досталась модели Cobalt.

Читать полностью » В Чехии представили Toyota Crown 2025 — модель недоступна официально в Европе сегодня в 6:43

Toyota Crown 2025 показала характер на дороге — до Lexus рукой подать

В Чехии впервые показали Toyota Crown 2025 — роскошный седан с динамикой Lexus и ценой Camry. Узнайте, почему он стал главной сенсацией рынка.

Читать полностью » сегодня в 6:12

Тишина обошлась в сотни миллионов: что произошло на "АвтоВАЗе", пока рабочие отдыхали

Во время корпоративного отпуска "АвтоВАЗ" вложил 347 млн рублей в модернизацию: роботы, новые линии и подготовка к выпуску кроссовера LADA Azimut.

Читать полностью » Продажи BMW и Mercedes в Китае падают на фоне роста местных электромобилей сегодня в 5:11

Десятки новеньких BMW в Китае оказались на свалке — причина ошеломляет

В Китае новенькие BMW зарастают сорняками. Почему европейский автопром теряет позиции и как китайские электромобили вытесняют немецких гигантов?

Читать полностью » Dacia представит самый дешёвый электрокроссовер в Европе в 2026 году сегодня в 5:03

Автогиганты напряглись: Dacia готовит самый дешёвый электрокроссовер Европы

Dacia готовит революцию на рынке: новый Spring появится в 2026 году, получит два типа электромоторов и запас хода до 400 км при цене от 15 000 евро.

Читать полностью » Toyota построит новый завод в Сорокабе к 2026 году с инвестициями 11 млрд реалов сегодня в 4:41

Toyota готовит сюрприз: в 2026 году в Бразилии выйдет авто, которого ещё не было

Новый завод Toyota в Сорокабе станет крупнейшим центром марки в Бразилии: роботизация, устойчивые технологии и производство гибридов к 2026 году.

Читать полностью » Nissan представил X-Trail Nismo 2025 с доработанной подвеской и аэродинамикой сегодня в 1:24

Семейный внедорожник, который играет по спортивным правилам: каким стал новый X-Trail Nismo

Nissan представил X-Trail Nismo 2025 — спортивную версию внедорожника с новым шасси, улучшенной аэродинамикой и намёком на конкуренцию с RAV4 GR Sport.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить салат с фунчозой, корейской морковью и свежим огурцом
Еда

Как приготовить торт из вафельных коржей с вареной сгущенкой без выпечки
Культура и шоу-бизнес

Марго Робби возглавила рейтинг самых красивых актрис 2025 года по версии IMDb
Садоводство

Секреты опытных садоводов: как правильно определить время сбора урожая
Туризм

Атмосфера восточного рынка: что делает его особенным
Наука и технологии

Наномагнитные частицы блокируют дентинные канальцы — прорыв в лечении зубной боли
Дом

Умный свет без ремонта: как настроить лампочки и ленты за 20 минут
Красота и здоровье

Психотерапевт Ирина Крашкина: осознанное питание без гаджетов повышает продуктивность на 40%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru