Два автомобиля, которые могут изменить Belgee: что готовят X80 и e22H

До конца 2025 года совместное белорусско-китайское предприятие "БелДжи" планирует вывести на рынок Беларуси сразу две новинки: гибридный кроссовер Belgee X80 и доступный электромобиль Geely e22H. Об этом рассказал в интервью агентству "БелТА" генеральный директор компании Геннадий Свидерский.

Что скрывается за индексом X80?

По предварительным данным, под именем Belgee X80 выйдет локализованная версия компактного кроссовера Geely Galaxy Starship 7.

силовая установка — гибридная,

мощность — 218 л. с.,

производство готовят на заводе "БелДжи".

Ранее об этом сообщал портал "Китайские-автомобили.рф".

Бюджетный электромобиль Geely e22H

На фото, опубликованных "БелТА", запечатлён автомобиль, известный в Китае под именем Xingyuan (Star Wish). Его характеристики:

длина — 4,1 м,

задний привод,

электродвигатель расположен на задней оси.

Ожидается, что первые поставки в Беларусь будут идти напрямую из Китая. Если же модель заинтересует покупателей, возможно развёртывание её сборки на мощностях "БелДжи".

Перспективы для российского рынка

Хотя основным рынком для "БелДжи" остаётся Беларусь, фактически главный объём продаж предприятие ориентирует на Россию. Поэтому X80 почти наверняка появится и в РФ, пусть и с небольшим временным лагом. В случае успешной локализации e22H не исключено, что и он поступит на российский рынок.

Belgee X80 и Geely e22H могут стать ключевыми новинками "БелДжи" в ближайшие годы: первый укрепит позиции бренда в сегменте гибридов, а второй — откроет доступ к массовому сегменту электромобилей.