Олег Белов Опубликована сегодня в 19:19

Для Смоленска и Брянска удобнее, чем Москва: как Белоруссия играет на близости к регионам

После снятия санкций "Белавиа" готовит запуск рейсов Минск – Доминикана

После снятия американских санкций с авиакомпании "Белавиа" открылись новые возможности для белорусского перевозчика. Теперь у него нет риска получить отказ в заправке или техобслуживании в аэропорту Пунта-Каны, что фактически даёт зелёный свет планам запустить рейсы Минск — Доминикана.

Перспективы для туристов

Пока точная дата старта полётов не объявлена, но туроператоры уже оценивают перспективы:

  • Anex смотрит на идею скептически. Замгендиректора Яна Муромова отметила, что практика показывает: выгоднее использовать динамическое GDS-пакетирование (подбор билетов в глобальных системах), чем брать блоки мест у перевозчика. В качестве примера она привела отказ компании от блоков на рейсах Nordwind на Кубу в пользу GDS на рейсах "Аэрофлота".

  • "Русский Экспресс", напротив, видит потенциал. Руководитель компании Тарас Кобищанов считает, что многое зависит от ценовой политики "Белавиа" и загрузки рейсов белорусскими пассажирами. Он отметил, что жителям Смоленской, Брянской и Псковской областей вылет из Минска часто удобнее, чем из Москвы. Дополнительный плюс — развитая сеть маршрутов "Белавиа" из российских городов в Минск.

Итог

Если "Белавиа" предложит привлекательные тарифы, а стыковки окажутся удобными, новые рейсы могут стать конкурентным предложением для российских туристов, особенно из регионов, расположенных ближе к Минску.

