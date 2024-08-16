Напряжение на границе: Белоруссия усиливает военное присутствие из-за активности Украины

Министр обороны Белоруссия Виктор Хренин сообщил, что ситуация на границе с Украиной продолжает оставаться напряженной, и отметил активность украинских служб безопасности.
Хренин указал, что на южном направлении сохраняется сложная обстановка. Украинские вооруженные силы и пограничная служба продолжают укреплять системы охраны границы и эшелонированной обороны.
Он также подчеркнул, что вдоль всей границы с Беларусью активно работают подразделения сил специальных операций и службы безопасности Украины.
Ранее президент Белоруссия Александр Лукашенко сообщил, что 9 августа над территорией страны были сбиты украинские беспилотники, предположительно ударные, а часть из них была уничтожена российскими силами над территорией России.
Лукашенко охарактеризовал эти действия как провокацию и подчеркнул, что они не останутся без ответа. В связи с этим министр обороны сообщил, что президент поручил усилить военные группировки на Гомельском и Мозырском направлениях, которые граничат с Украиной.
Фото: armyinform. com. ua/АрміяInform (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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