Товарооборот Беларуси и России достиг 25 миллиардов долларов за первые шесть месяцев 2024 года

Товарооборот между Беларусью и Россией за первые шесть месяцев текущего года превысил 25 миллиардов долларов, сообщил в среду премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
"Ситуация развивается успешно. За полгода мы перешагнули отметку в 25 миллиардов долларов. Наш экспорт в Россию и российский импорт в Беларусь также увеличились", — передает слова премьера пресс-служба правительства республики.
"В абсолютных цифрах наш экспорт возрос на 0,4% в долларовом эквиваленте. Мы традиционно оцениваем его в долларах, поскольку так ведется международная торговая статистика. Однако контракты с Россией подписываются в рублях, а доход мы получаем в белорусских рублях. В рублях оба показателя экспорта в Россию показывают двузначный рост, значительно превышая показатели в долларах. Такой подход более корректен", — отметил Головченко.
Он добавил, что в июле наблюдалось значительное увеличение поставок в Россию. Однако сектор сельского хозяйства испытывает некоторые сложности, связанные с общим снижением спроса на сельхозтехнику в России из-за высоких процентных ставок.
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